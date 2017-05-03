США насилають до Астани свого представника на переговори у справі Сирії

Про це повідомлено після телефонної розмови Трампа і Путіна, яку у Вашингтоні назвали «дуже доброю» і «конструктивною»

Білий дім повідомив, що США надсилаютьь свого посланника на організовані за ініціативою Росії дводенні переговори з припинення вогню в Сирії, які відкриваються в середу в столиці Казахстану Астані.

Білий дім підтвердив це рішення в заяві, поширеній за підсумками телефонної розмови президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна, яку держсекретар Рекс Тіллерсон охарактеризував, як «дуже конструктивну».

Проведена у вівторок розмова, яку Білий дім назвав «дуже доброю», є першим відомим прямим контактом лідерів обох країн після 4 квітня, коли США завдали ракетного удару по сирійській авіабазі, яку використовують як сирійські війська, так і їх російські союзники.

Трамп безпосередньо пов’язав ракетний удар, який викликав обурення Кремля, із застосуванням сирійськими військами хімічної зброї в атаці, в результаті якої день раніше загинуло близько 100 мирних жителів.

Однак удар по авіабазі не був головною темою коментарів американських офіційних осіб у зв’язку з розмовою лідерів обох країн. Заява Тіллерсона, який був присутній під час бесіди, було витримано в позитивному дусі.

«Це була дуже конструктивна розмова президентів обох країн. Це була всестороння розмова, дуже докладний обмін думками, – сказав він журналістам. – Подивимося, до чого вона призведе».

Відповідаючи на запитання, як довго тривала розмова, Тіллерсон сказав: «Я навіть не впевнений, що стежив за часом».

У заяві Білого дому йдеться, що лідери обох країн також обговорювали створення зон безпеки «для досягнення міцного миру в гуманітарних і багатьох інших цілях».

Тим часом спостерігачі повідомили про несподівану атаку екстремістів «Ісламської держави» на фінансований ООН табір для біженців в Сирії, розташований біля кордону з Іраком, в результаті якої загинули щонайменше 32 мирні жителі і не менше 20 отримали поранення.

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