Український бабак Тимко та американський бабак Філ мають однакові прогнози щодо весни

Американський бабак Філ та український бабак Тимко передбачили, що весна прийде через шість тижнів. Український бабак ще й передбачив «безвіз» для України.

Найвідоміший бабак Філ з Пенсильванії в четвер побачив свою тінь, що означає, що весна прийде через шість тижнів.

Традиція передбачати погоду за допомогою бабака почалася у 1887 році. За традицією, якщо бабак бачить свою тінь - буде ще шість тижнів зими, а якщо бабак не бачить тіні і не повертається до своєї нори – весна прийде вже скоро. Згідно з існуючими записами, Філ частіше передбачав довгу зиму, ніж ранню весну.

Український бабак Тимко, який мешкає на біостанції Харківського університету імені Каразіна в селі Гайдари, також передбачив, що весна прийде через шість тижнів. Окрім цього, він зробив прогноз щодо того, коли ж Україні дадуть «безвіз». З третьої спроби бабак обрав варіант «безвіз-2017».

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