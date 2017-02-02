Маккейн написав листа Трампу: Дайте Україні летальні озброєння, щоб вона могла захиститись від Росії

Насильницька кампанія Володимира Путіна націлена на дестабілізацію та розчленування суверенної України не зупиниться доки поки він не зустріне сильну та рішучу відповідь

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, голова Комітету Сенату з питань збройних сил, надіслав листа президенту США Дональду Трампу у якому висловив занепокоєння з приводу натак Росії проти України, а також закликав президента надати оборонну летальну допомогу, яка необхідна українським збройним силам, щоб захистити себе.



"Насильницька кампанія Володимира Путіна націлена на дестабілізацію та розчленування суверенної України не зупиниться доки поки він не зустріне сильну та рішучу відповідь", - пише голова Маккейн.





"Тому, в світлі останніх російських атак та перспективи майбутньої агресії проти України, я закликаю вас використати повноваження, надані Законом про військовий бюджет США на 2017-й рік та надати оборонну летальну допомогу Україні, щоб вона могла захистити свою територію від порушень з боку Росії та її сепаратистських ставлеників. Водночас, доки Росія продовжує окупацію Криму та дестабілізацію України, я закликаю вас, зберегти поточні санкції проти Росії. І з огляду на спробу втручання Росії в наші виборах, я закликаю вас, розширити поточні санкції проти Росії ".



Повний текст листа:



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Шановний президент Трамп,



Росія та її ставленики цього тижня пішли у наступ проти військових України, вбивши щонайменше 7-х українських солдат та поранивши ще десятки. Можливо, це перше із багатьох випробувань вашої адміністрації з боку Росії. Те, що цей сплеск атак почався через день після того, як Путін говорив з вами по телефону є яскравим свідченням того, що він вже випробовує вашу міць, як головнокомандуючого військ США. Реакція Америки матиме далекосяжні наслідки.

Америка має славну історичну традицію - допомагати вільним людям захищатися. Ми повинні зробити це ще раз, надавши нашим українським друзям допомогу, якої вони потребують і на яку вони заслуговують





Насильницька кампанія Володимира Путіна націлена на дестабілізацію та розчленування суверенної України не зупиниться доки він не сильну на рішучу відповідь. Тому чином, в світлі останніх російських атак та перспективи майбутньої агресії проти України, я закликаю вас використати повноваження, надані Законом про військовий бюджет США на 2017-й рік та надати оборонну летальну допомогу Україні, щоб вона могла захистити свою територію від порушень з боку Росії та її сепаратистських ставлеників. Водночас, доки Росія продовджує окупацію Криму та дестабілізацію України, я закликаю вас, зберегти поточні санкції проти Росії. І з огляду на спробу втручання Росії в наші вибори, я закликаю вас, розширити санкції проти Росії.



Українці не просять американців воювали за них. Близько 10 тисяч українців загинули, щоб захистити свою батьківщину і багато інших служать і жертвують собою заради вільної та єдиної України. Але Америка має славну історичну традицію - допомагати вільним людям захищатися. Ми повинні зробити це ще раз, надавши нашим українським друзям допомогу, якої вони потребують і на яку вони заслуговують. Якщо ми цього не зробимо, ми ставимо під загрозу не лише суверенітет України, але і створимо передумови до подальшого послаблення довіри до США.

З повагою,

Джон Маккейн

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