Великобританія офіційно розпочала процес виходу з Європейського Союзу

У середу офіційно розпочався процес виходу Великобританії з Європейського Союзу. На основі статті 50-ої Договору про ЄС, прем’єр-міністр Тереза Мей започаткувала дворічний процес переговорів. Згідно з передбаченнями, це буде довгий і складний процес покладення краю сорокарічному членству Сполученого Королівства в ЄС.

Стаття 50 Договору про Європейський Союз стосується того, як країна може вийти з членства в ЄС.

Процес виходу Великобританії розпочався з референдуму у червні 2016 року, на якому британські виборці невеликою більшістю голосів вирішили вийти з блоку. Голосування, як вважається, було спричинене настроями проти істаблішменту і переконанням, що правлячі структури ЄС перебрали надто великий контроль від британських громадян.

У результаті референдуму у відставку подав також колишній прем’єр-міністр Дейвид Камерон, який під час кампанії за переобрання на посаду обіцяв провести референдум.

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