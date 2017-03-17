Три роки минуло. Cитуація з правами людини в Криму різко погіршується - «Міжнародна амністія»

У п’ятницю правозахисники видали публічну заяву з приводу третьої річниці незаконної анексії Росією українського Криму

В анексованому Росією Криму спостерігається «різке погіршення ситуації з правами людини», - йдеться в публічній заяві міжнародної правозахисної організації «Міжнародна амністія» (Amnesty International), присвяченій третій річниці анексії.

Однією з головних проблем правозахисники називають відсутність будь-якого ефективного міжнародного механізму моніторингу ситуації з правами людини на півострові. Створення такого механізму має стати головним пріоритетом міжнародної спільноти, - зазначають автори заяви.

Правозахисники стверджують, що переслідування активістів Меджлісу кримськотатарського народу в Криму досягло за останній рік «нового рівня».

У заяві перераховані випадки кримінального й адміністративного переслідування кримськотатарських активістів, в тому числі у так званій «справі 26 лютого», у справі «Хізб-ут-Тахрір» і у зв’язку з публікаціями в соціальних мережах, які російська влада вважає «екстремістськими». Йдеться також і про тиск на адвокатів Еміля Курбедінова і Миколу Полозова.

«Міжнародна амністія» закликає «використовувати всі можливості» для того, щоб в ході переговорів з Росією піднімати питання про доступ правозахисників до Криму і про дотримання прав людини в Криму.

Нагадаємо: 16 березня 2014 року на території Криму й Севастополя відбувся невизнаний світом так званий «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали це голосування.

18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Дивіться також: У Сенаті США запропонували посилити санкції щодо Росії