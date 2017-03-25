Євросоюз відзначає 60-ліття напередодні Брекзиту

Європейський Союз відзначив 60 років з моменту його створення підписанням нового договору в Римі в суботу, за чотири дні до початку офіційного виходу Британії з блоку.

Представники двадцяти семи країн зустрілися, щоб підписати нову декларацію на Капітолійському пагорбі, де в 1957 році шість держав-засновників підписали Римський договір, який знаменував створення Європейського економічного співтовариства.

«Доведіть сьогодні, що ви лідери Європи, що ви можете дбати про цю велику спадщину, яку ми успадкували від героїв європейської інтеграції 60 років тому», – наголосив президент ЄС Дональд Туск.

Хоча лідери ЄС відновили свої зобов’язання щодо блоку і заявили, що «Європа є наше спільне майбутнє», питання про майбутнє Європи без Великобританії було однією з багатьох проблем, що насувається.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей була відсутньою на переговорах, проведених у суботу. На вулиці Риму вийшли десятки тисяч протестувальників, частина з яких виступала за Європу, інша частина – проти. Серед протестувальників були і ті, що виступали проти Брекзиту.

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