Проти російських порушників прав людини готують закон у Великій Британії

У Британії обговорюють законопроект, аналогічний закону Магнітського в Сполучених Штатах, який дозволяє судам вводити візові заборони і заморожувати активи російських чиновників, причетних до загибелі юриста Сергія Магнітського в 2009 році. Американський закон також розширений на всіх, кого звинувачують у порушенні прав людини. Зростає тиск на інші європейські країни наслідувати їхній приклад.

Білл Броудер, генеральний директор Hermitage Capital, який успішно боровся, щоб закон Магнітського підписали в США, тепер продовжує боротьбу в Британії. Він вірить в успіх справи і переконаний, що дії Москви в Україні та Сирії цьому сприяють:

«Поведінка Росії протягом останніх двох років настільки шокує, що стало можливим навіть переконати виконавчу владу, що це буде правильним кроком».

Проект британського закону Магнітського обговорюється як поправка до ширшої частини законодавства під назвою Акт кримінальних фінансів. Ендрю Фоксолл, керівник програми щодо Росії в аналітичній групі «Товариство Генрі Джексона», стверджує:

«Акт покликаний розширити сферу застосування законів, що стосуються Магнітського, щоб перенести їх у набагато глобальніший контекст».

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