Китай лідирує за кількістю страт - «Міжнародна амністія»

Правозахисники припускають, що торік у Китаї було страчено тисячі людей



Китай став лідером за кількістю проведених минулого року страт. У США, навпаки, кількість виконаних смертних вироків була найнижчою за понад двадцять років.



Такі дані навела правозахисна організація «Міжнародна амністія» (Amnesty International) в оприлюдненій у вівторок доповіді.



Більше 90 відсотків всіх страт у світі припадає на 5 країн: Китай, Іран, Саудівську Аравію, Ірак і Пакистан.



Правозахисники зафіксували винесення в минулому році більше 3 тисяч смертних вироків в 55 країнах, що на 56 відсотків більше, ніж в 2015 році.



«Міжнародна амністія» припускає, що в Китаї було страчено «тисячі» людей, більше ніж в 23 інших країнах, разом узятих, де зафіксовано 1 032 смертних покарань.



«У тому, що стосується страти, Китай є лідером в гіршому сенсі цього слова, - заявив регіональний директор Amnesty International щодо Східної Азії Ніколас Бекелін. - Ніхто інший не здійснює покарання в такому масштабі. Ніхто не проводить їх в такій таємниці. Ніхто не приводить смертні вироки у виконання так швидко».

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