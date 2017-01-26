Конгрес США починає розслідування російських хакерських атак

Законодавці, зокрема, будуть вивчати 35-сторінкове досьє з непідтвердженими заявами про контакти штабу Трампа з Росією

Комітети Палати представників і Сенату з розвідки починають власні розслідування російських хакерських атак під час виборів 2016 року і, зокрема, вивчать повідомлення про контакти між Кремлем і виборчим штабом Трампа.

Комітет Сенату з розвідки на закритому засіданні у вівторок схвалив офіційний план раніше оголошеного розслідування, встановивши орієнтовний тримісячний термін для його завершення.

У середу комітет Палати представників з розвідки вперше публічно оголосив, що проведе власне розслідування у зв’язку з висновками розвідувального співтовариства про російське втручання на виборах. В рамках цього розслідування, повідомили в комітеті, він зверне увагу на «тривоги контррозвідки» у зв’язку з виборами, «в тому числі на інформацію про зв’язки між Росією і окремими особами, асоційованими з політичними кампаніями».

Обидва розслідування, зокрема, будуть включати аналіз достовірності 35-сторінкового досьє, в якому йдеться про численні непідтверджені контакти між представниками виборного штабу Трампа і російськими офіційними особами.

Доповідь, яка набула широкого поширення, була складена колишнім британським шпигуном, найнятим політичною дослідницькою фірмою, яка працювала на опонентів Трампа. Документ також містить сенсаційні твердження про те, що Кремль має компрометуючу інформацію на Трампа особистого характеру, яка нібито була зібрана під час його поїздки в Москву в 2013 році.

Трамп назвав ці твердження «фейковий новинами».

«Ми не знімаємо цього з порядку денного», – заявив Джек Ланґер, прес-секретар конгресмена Девіна Нуньєса, відповідаючи на питання, чи буде розслідування комітету включати вивчення тверджень з досьє.

Дивіться також: Трамп вимагатиме розслідування фальсифікацій на президентських виборах в США