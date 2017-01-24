Білий дім: Трамп не давав вказівок закрити розслідування

За повідомленнями ЗМІ, американські розвідувальні служби вивчають інформацію про бесіди радника Трампа Флінна з російським послом Кисляком

На своєму першому брифінгу в Білому домі новому прес-секретарю Шону Спайсеру довелося відповідати на запитання про розслідування контактів між оточенням президента Дональда Трампа і представниками російського уряду, яке ведуть американські розвідувальні служби.

Коли його запитали, чи припинить Трамп ці розслідування тепер, коли він очолив федеральний уряд, Спайсер сказав: «Він ніяк не давав зрозуміти, що буде припиняти будь-які розслідування».

ЦРУ, ФБР, АНБ і Міністерство фінансів створили робочу групу для розслідування передбачуваної активізації російської шпигунської та іншої діяльності, включаючи розпорядження Кремля про організацію кібератак з метою втручання в хід президентських виборів у США.

Під час передвиборчої кампанії слідчі збирали інформацію про контакти людей з оточення республіканського кандидата Трампа з довіреними особами російського уряду.

Газета Wall Street Journal першою повідомила, що агенти американської розвідки також збирають інформацію про телефонні розмови тільки що приведеного до присяги радника Трампа з національної безпеки Майкла Флінна і посла Росії в США Сергія Кисляка.

Повідомляється, що Флінн дзвонив Кисляку в кінці грудня, приблизно в той же час, коли адміністрація Барака Обами оголосила про введення санкцій проти Росії у відповідь на передбачуване використання кібератак для втручання у хід виборів.

Представники американської розвідки дійшли висновку, що президент Росії Володимир Путін віддавав розпорядження про злом електронної переписки Національного комітету Демократичної партії для дискредитації кандидата в президенти Гілларі Клінтон.

Спайсер повідомив журналістам, що Флінн і російський посол лише двічі розмовляли по телефону, і ці розмови стосувалися чотирьох тем: організація телефонної розмови між Трампом і Путіним, обмін святковими привітаннями, вислови співчуття у зв’язку з катастрофою російського літака і можливості спільної боротьби Росії та США з «Ісламською державою».

На брифінгу в понеділок Спайсер відповідав на запитання з широкого кола тем. У відповідь на прохання прокоментувати повідомлення Росії, що США і Росія наносять спільні повітряні удари в Сирії, Спайсер запропонував звернутися за роз’ясненнями до Пентагону. Однак потім він додав: «Думаю, якщо є можливість боротися з ІДІЛ спільно з будь-якою країною, будь то Росія чи хтось ще, і це відповідає нашим спільним національним інтересам, то ми, зрозуміло, скористаємося цією можливістю».

Представник Пентагону відкинув повідомлення російської сторони, заявивши: «Міністерство оборони не координує повітряні удари в Сирії з російськими військовими».

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