«Пана Путіна треба зупинити» – конгресмен США Маккол після візиту до України

Україна - епіцентр війни проти путінської агресії, російської агресії, розгорнутої не тільки проти України, а і проти всього світу - конгресмен Майкл Маккол

«Ця країна (Україна) зараз знаходиться в стані війни з Росією, з Путіним. В той час, як я промовляю ці слова чотири мільйони людей знаходяться під окупацією на сході України, а Крим захоплений Росією», - поділився враженнями від візиту до України голова комітету Палати представників США з внутрішньої безпеки Майкл Маккол. Делегація конгресменів, яку очолював пан Маккол, провела ряд зустрічей в Україні раніше цього місяця.

Тут є епіцентр війни проти путінської неприкритої агресії, російської агресії, розгорнутої не тільки проти України, а і проти всього світу.

«Тут є епіцентр війни проти путінської неприкритої агресії, російської агресії, розгорнутої не тільки проти України, а і проти всього світу. Кожного дня існує невидима кіберзагроза, загроза відключення електромереж, фінансового сектору і, власне, уряду» , - зазначив конгресмен, додавши: «Ми багато чого можемо навчитись в України і вже дізнались багато протягом цієї подорожі, але єдина річ очевидна – пана Путіна треба зупинити»​

«Час цієї поїздки був обраний абсолютно вірно, так як Росія продовжує вдаватись до кібервійни і провадити військові дії проти наших союзників. Ми повинні продовжувати працювати і підтримувати ці європейські країни в боротьбі проти всіх і кожної російської дії з дестабілізації та втручання до них. Після перебування на передньому краї російської агресії і, провівши переговори з лідерами інших країн, я усвідомив, що нам потрібно робити для того, що б підтримати їх, і також дізнався про те, чого може навчити нас їх досвід задля посилення нашої кібербезпеки та національної безпеки», - йдеться в заяві конгресмена Майкла Маколла, розміщеній на сайті Комітету.

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