Журнал Economist критикує “трампономіку"

Британський часопис The Economist вважає, що економічні плани президента США Дональда Трампа “можуть спричинити міні-бум, але також становлять небезпеку для Америки та світу”.

Тижневик Economist відомий гострою критикою Дональда Трампа ще на етапі президентської виборчої кампанії у Сполучених Штатах.

Нові критичні висновки авторів базуються на інтерв’ю з президентом Трампом у Білому домі, де він виклав свої наміри в галузі економіки.

Головним своїм завданням президент вважає стимулювання економічного зростання, що у свою чергу мало б створити для американців більше добре оплачуваних робочих місць.

Часопис доходить висновку, що одним з найважливіших шляхів до зростання Трамп бачить досягнення “справедливіших торговельних угод”.

“Хоча він наполягає, що є прихильником вільної торгівлі, якщо правила справедливі, але його погляди однозначно відповідають поглядам економічного націоналіста”, - читаємо в редакційній статті тижневика, бо на його думку “торгівля справедлива тоді, коли потоки збалансовані, а компанії треба винагороджувати за інвестиції вдома і карати за інвестиції за кордоном”.

Economist називає такі принципи відходом від традиційних цінностей Республіканської партії США, яка виступала за вільну торгівлю.

Іншими ключовими положеннями “трампономіки” автори називають скорочення податків та скасування правил і обмежень.

Часопис наполягає, що у Білому домі “майже немає економістів”, і що економічна доктрина американського президента - набір пропозицій бізнесменів, наближених до Дональда Трампа.

“Його підхід до економіки базується на поглядах, відповідно до яких сторони у домовленостях діляться на тих, що програли й виграли, і де спритні негоціанти руйнують абстрактні принципи”, - читаємо у статті.

Economist стверджує, що радники президента Трампа неправильно розуміють причини дефіциту у міжнародній торгівлі США та звинувачує у надмірному зосередженні на виробничій сфері й ігноруванні сфери обслуговування, хоча “у виробництві працює лише 8,5%, а виробничі галузі забезпечують лише 12% ВВП”.

Часопис називає “трампономіку” поганим рецептом для довоготермінового добробуту і застерігає, що Америка може накопичити більші борги і збільшити прірву нерівності.

“Коли суперечності стануть очевидними, економічний націоналізм пана Трампа може стати жорсткішим, що викличе обурення в інших країнах, та підживить роздратування в Америці. Навіть якщо спричинить короткотерміновий спалах економічного росту, “трампономіка” не пропонує тривалого вирішення економічних проблем Америки. Вона може прокласти шлях навіть до чогось гіршого”, - застерігає Economist.

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