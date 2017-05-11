Керівник ООН закликає "рятувати багатосторонність", щоб вирішувати глобальні проблеми

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш заявив, що головні сучасні проблеми людства можна вирішити лише глобальними зусиллями, і для цього міжнародні організації треба реформувати.

Щоб врятувати багатосторонність, нам треба реформувати багатосторонні організації.

Виступаючи у Лондоні вперше після затвердження у січні на посаді, Ґутерреш заявив, що висунув пропозиції реформ інституцій, які мали б підтримувати мир і безпеку, а також для покращення ролі ООН сприянні розвитку країн.

Антоніу Ґутерреш критикував зростання ксенофобії та “ірраціональних дій, агресивного націоналізму” в західних країнах і вказав, що надто багато людей опинилися на задвірках глобалізації.

Серед джерел міжнародної нестабільності генеральний секретар назвав також корупцію, масову міграцію та глобальні зміни клімату.

Він натякнув, що деякі держави - члени організації чинять спротив змінам, бо бояться втратити свій вплив у структурах.

Колишній португальський прем’єр-міністр визнав, що протистояння поглядів у Раді Безпеки ООН означає неспроможність віднайдення мирних вирішень.

Він сказав, що більшість сучасних збройних конфліктів не є простими двосторонніми війнами між державами, а внутрішніми конфліктами, що виходять на регіональний рівень і “пов’язані з глобальною загрозою тероризму”.

Тому, за словами Антоніу Ґутерреша, потрібно змінити сутність операцій ООН з підтримання миру, бо “насправді часто нема що підтримувати”.

На миротворчі операції ООН йде 80% витрат організації, повідомив він.

“Світ сповнений обурення. Люди бачать багатства, а нерівність зростає", - цитує Антоніу Ґутерреша кореспондент Guardian. "Єдиний вихід - вкладати гроші в соціальну сферу. Нам треба домогтися, щоб кожна група відчувала повагу до її ідентичності. Нам потрібен світ, де відмінності поважають. Це помилка - вважати, що гармонія виникає сама по собі”.

Ґуттереш окремо вказав на проблему біженців, як результат і чинник у регіональних конфліктах.

Упродовж десяти років (2005-2015) він працював на посаді комісара ООН у справах біженців.

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