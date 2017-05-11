Трамп ошелешив Демократичну партію: наказав розібратись із підтасовкою виборів у США

Комісія надасть президенту висновки "про вразливості виборчих систем та практик, які використовуються на рівні федеральних виборів і можуть призводити до невірної реєстрації виборців та голосування з порушенням законодавства

Представники Демократичної партії США та інші критики президента Трампа поспішили звинуватити його у спробі відвернути увагу від скандалу навколо його буцімто зв'язків з Росією, після того як він у четвер підписав указ про створення комісії, яка буде розслідувати порушення виборчого законодавства всередині США, а саме практик ускладнення доступу виборців до голосування та підтасовки виборів з боку американських політичних партій. Про підписання відповідного указу повідомляє агенція Reuters.

Дорадчу президентську комісію з приводу приводу дотримання виборчого законодавства очолить віце-президент США Майк Пенс.

Відповідно до повідомлення на сайті Білого дому, за результатами своєї роботи комісія, серед іншого, надасть президенту висновки "про вразливості виборчих систем та практик, які використовуються на рівні федеральних виборів і можуть призводити до невірної реєстрації виборців та голосування з порушенням законодавства, включно з підробною реєстрацією виборців та незаконним голосуванням"

У ході виборчої кампанії було оприлюднено низку розслідувань журналіста Джеймса Окіфа, які задокументували розмови про практику порушень виборчого законодавства з боку окремих функціонерів виборчої кампанії демократів

Раніше Трамп заявляв, що у ході виборів мала місце машстабна підтасовка. Як відомо, Трамп поступився Гілларі Клінтон за загальною кількістю голосів отриманих від громадян на президентських виборах (при цьому перемога Трампа на викликає заперечень, адже у США результат виборів визначає голосування т.з "електорального коледжу", представницького органу, який покликаний не дати штатам з більшою кількістю населення накидати свою волю іншим штатам - прим. ГА). За цим показником Клінтон випередила Трампа на майже 3 мільйони голосів.

"Розумію, що президент хоче відвернути увагу ЗМІ від незручних для нього тем, але розслідування поширюваного республіканцями міфу про підтасовку виборів - це розбазарювання грошей платників податків", - твітує Кардин.

Розумію, що президент хоче відвернути увагу ЗМІ від незручних для нього тем, але розслідування поширюваного республіканцями міфу про підтасовку виборів - це розбазарювання грошей платників податків

Питання порушення виборчого законодавства всередині США є надзвичайно заполітизованим і має два виміри.

З одного боку, демократична партія США традиційно звинувачує Республіканську партію у VOTER SUPPRESSION - цілеспрямованій практиці ускладнення доступу до голосування у підконтрольних (за результатами виборів - прим. ГА) республіканцям штатах, округах та ін. тим верствам населення, які буцімто більш схильні голосувати за демократів.

Республіканці, закидають деякі демократи, збільшують перелік документів, які необхідні для голосування та ін. у спосіб, який буцімто особливо ускладнює голосування представникам етнічних менших, малозабезпеченим та ін., які буцімто мають обмежені можливості для ознайомлення з ускладненими нормами, можуть не мати необхідни документів та ін.

Демократична партія США традиційно звинувачує Республіканську партію у VOTER SUPPRESSION. Відповідь республіканців - закиди на адресу Демпартії у VOTER FRAUD

Відповідь республіканців - закиди на адресу Демпартії у VOTER FRAUD, тобто підтасовці виборів.

Демократам закидають, що партія систематично небезпечно занижує поріг участі у виборах (там де здатна впливати на ситуацію за результатами виборів - прим. ГА), чим зумисне створює можливість проголосувати людям, які не мають відповідного права, серед іншого негромадянам США, включно із нелегальними мігрантами.

Останні, за одною із підтриманих Трампом у ході виборчої кампанії версій порушення виборчого законодавства, буцімто масово голосували за Гілларі Клінтон. У ході останньої виборчої кампанії з боку прихильників Трампа лунали закиди про використання демократами знайомої українцям техніки "виборчих каруселей" тобто багаторазового голосування виборців на різних ділянках.

Рішення президента викликало спрогнозване засудження з боку демократів.

Американці вимирали з право голосувати. Ми не можемо дозволити, щоб за рахунок брехні про підтасовку виборів (voter fraud) було надалі обмежено доступ до голосування

"Американці вимирали з право голосувати. Ми не можемо дозволити, щоб за рахунок брехні про підтасовку виборів (voter fraud) було надалі обмежено доступ до голосування. Абсурдно, що комісія буде розслідувати закиди про підтасовку голосування в той час, як на рівні штатів людям ускладнюють доступ до голосування", - твітує сьогодні сенаторка-демократ Файнстін, яка грає помітну роль у Сенатському розслідуванні про втручання Росії у вибори у США.

"Ця комісія є нічим іншим як споносорованою Трампом фабрикою пропаганди покликаною виправдати заходи Республіканської партії спрямовані на скорочення явки виборців (маються на увазі виборців, які вважають прихильниками Демократичної партії - прим. ГА) та потішити его президента, який загалом отримав менше голосів виборців ніж його конкурент", - заявив у четвер голова Демократичного національного комітету (керівний орган Демократи) Том Перес.

"Захисники спрощених правил доступу до голосування стурбовані створенням комісії, бояться, що Трамп-Кобач використають її щоб ускладнити доступ до голосування", - твітує сьогодні Даніель Дейл з канадського видання Toronto Star.

"Підтасовка виборів практично не має місця у США. Справжньою загрозою нашій демократії є ускладнення доступу до виборів", - заявили сьогодні у Southern Poverty Law Center, надзвичайно впливовій американській НДО, яка спеціалізується на захисті прав меншин.

"Трамп хоче, щоб жорсткий прихильник анти-імміграціної лінії Кріс Кобач (голова президентської комісії - прим. ГА) довів його брехню про "підтасовку виборів", - твітує Джудд Леґум з прогресивного (у сенсі прогресивної демократичної ідеології - прим. ГА) видання Think Progress.

Загалом ціла низка журналістів та коментаторів з ліберального табору поспішили наголосити, що досі громадськості не було представлено жодних вагомих доказів реальної практики підтасовки виборів.

Нам треба зупинити підтасовку виборів та захистити непорушність нашої виборчої системи

Натомість прихильники Трамп тріумфують.

Річ у тому, що у ході виборчої кампанії було оприлюднено низку розслідувань журналіста Джеймса Окіфа, які задокументували розмови про практику порушень виборчого законодавства з боку окремих функціонерів виборчої кампанії демократів. Документальні стрічки про ці розслідування набули вірусної популярності, але при цьому не стали предметом уваги ЗМІ. Тепер, для виборців та прихильників Трампа, увага Адміністрації до цієї теми є логічною та справедливою.

"Нарешті маємо важливе розслідування", - твітує голівудський актор Джеймс Вудс, який сповідає консервативні погляди.

"Нам треба зупинити підтасовку виборів та захистити непорушність нашої виборчої системи. Підпишіть цю петицію, якщо погоджуєтесь", - пише Кріс Кобач, начальник канцелярії губернатора штату Канзас, який активно розслідував повідомлення про підтасовку виборів у цьому штаті.

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