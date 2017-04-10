Недовіру міжнародних інвесторів створюють внутрішні антиреформаторські сили в Україні - експерти

Експерти аналітичного центру "Атлантична рада" наголошують: економічного зростання Україна може досягти, лише борючись із корупцією та проводячи необхідні реформи. А західні країни мають сприяти цьому, надаючи Києву більше фінансової допомоги.

Україна все ж втілює у життя реформи і просуває їх вперед

Недовіру міжнародних інвесторів, значною мірою, створюють внутрішні антиреформаторські сили в Україні, вважають експерти, що зібрались на конференцію в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

Однією з позитивних новин є те, що Україна все ж втілює у життя реформи і просуває їх вперед, каже заступниця помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Бріджет Брінк. "Ці реформи треба підтримувати. Їх треба продовжувати. А ті, хто не в таборі реформаторів, вони лише підривають американську і міжнародну підтримку, а також прихід американських інвестицій", - наголошує Брінк.

Захід повинен продовжувати підтримувати Україну коштами, - закликає у Вашингтоні колишня міністр фінансів України Наталія Яресько.

"Противників реформ чимало. Це популісти, прокремлівські політики, «Опозиційний блок», який не хоче цього робити. Є багато людей, які проти цього... І якщо немає достатньо коштів, щоб допомогти реформаторам, то робити це складно", - каже Наталія Яресько.

Вашингтонський економіст-міжнародник Андерс Аслунд закликає Захід не просто допомагати, а збільшити допомогу Україні.

Моя чітка позиція – ми повинні покласти на стіл набагато більше грошей

"ВВП за два роки зменшився на 17 відсотків. Чому? 7 відсотків – пряме виробництво на Донбасі, якого немає. Три чверті українського експорту до Росії зупинилось через російські торговельні санкції. А також немає прямих міжнародних інвестицій, тому що їх відлякала російська агресія. Чи Захід не має нічого робити в таких умовах? Моя чітка позиція – ми повинні покласти на стіл набагато більше грошей. Враховуючи, що Україна проводить структурні реформи, саме зараз час це зробити", - заявив економіст "Атлантичної ради" Андерс Аслунд.

За словами Наталії Яресько, найбільш нагальні виклики, які стоять перед українською владою, це потреба дерегуляції економіки, проведення приватизацї та земельна реформа.

Але найбільшою проблемою, на якій наголошують експерти – залишається боротьба із корупцією.

"Я би почав з офісу генерального прокурора. Я цілком погоджуюсь, що його треба вичистити. Ми не побачили жодних свідчень чи зобов’язань щодо зміни роботи цієї організації. В таких умовах було запропоновано створити антикорупційний суд, який повинен створити альтернативний канал із іншими антикорупційними інституціями для переслідування корупції. Але цього поки що не відбулося, принаймні на суттєвому рівні", - каже колишній координатор допомоги країнам Євразії Держдепу США Кліффорд Бонд.

У попередні роки Сполучені Штати надавали Києву суттєву технічну й фінансову допомогу. Але через запропоноване новою адміністрацією урізання бюджету майбутнє підтримки України та всього східноєвропейського регіону поки що невідоме. Однак, у разі, якщо допомогу не буде зменшено, американські посадовці готові продовжувати співпрацювати з Києвом.

"У 2018 році невідомо, чи ми отримаємо ресурси. Але адміністрація пропонує, а затверджує Конгрес, тому якщо ми отримаємо підтвердження ресурсів і політичну волю, у деяких сферах ми зможемо плідно працювати з українцями", - каже колишній координатор допомоги країнам Євразії Держдепу США Кліффорд Бонд​.

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