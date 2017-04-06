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Питання надання Україні летальної зброї і збільшення фінансової допомоги далі розглядаються в США - сенатори

Сенатор Роб Портман виступає в Atlantic Council

В аналітичному центрі Atlantic Council американські сенатори переконували, що майбутнє України вирішуватиметься лише з участю України

Президент Трамп змінив позицію щодо Росії і принаймні у найближчому майбутньому не зніматиме санкцій. А тим часом в обох палатах Конгресу законодавці США працюють над тим, щоб надати сили закону санкціям, запровадженим президентськими указами щодо Росії.

Низка сенаторів у середу в аналітичному центрі Atlantic Council переконували американську та українську аудиторію, що майбутнє України вирішуватимметься лише з участю України.

Можливість надання Україні летальної зброї та збільшення фінансової допомоги для України – не зникло з порядку денного в адміністрації президента США. У цьому запевняє сенатор Роб Портман.

Ми маємо робити більше, щоб підтримати тих людей в Україні, які прагнуть до відкритого, демократичного, прозорого, західного майбутнього
Роб Портман, сенатор США

«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну по кожному напрямку, зокрема, військовому. Очевидно, доцільним є надання Україні летальної зброї, якої вона потребує, щоб себе захистити. Попередня адміністрація не пішла на цей крок, ця адміністрація також поки що - ні. Утім, люди з адміністрації президента і держсекретар Тіллерсон під час затвердження його на посаді, дали зрозуміти, що вони підтримують це питання. То ж ми маємо робити більше, щоб підтримати тих людей в Україні, які прагнуть до відкритого, демократичного, прозорого, західного майбутнього. І саме про це був Майдан», - заявив сенатор Портман.

Напередодні Портман оприлюднив резолюцію, в якій засудив російську анексію Криму, і закликав президента США Дональда Трампа зберігати санкції щодо Росії, принаймні поки триватиме війна в Україні.

Щоб президент не зміг одноосібно зняти санкції з Росії, законодавці в обох палатах Конгресу зареєстрували законопроект про «протидію російській агресії 2017». Якщо він буде ухвалений, санкції щодо Росії стануть законом, і щоб їх скасувати, президенту потрібна буде підтримка обох палат Конгресу.

Якщо ми допоможемо Україні, не викорінивши проблему з самого низу у своїй власній країні, якщо ми свою хату не почистимо після останніх виборів, я не думаю, що ця допомога принесе результат
Еймі Клобучар, сенатор США

Одна з учасниць двопартійної групи, що запропонувала законопроект про «протидію російській агресії-2017» сенатор Еймі Клобучар, зазначила, що у ньому крім того, що США відмовляються визнавати російський контроль над Кримом, передбачається ще три кроки.

«По-перше, запровадити сильні санкції щодо Росії у відповідь на кібератаки, порушення прав людини та незаконну анексію землі, включно з санкціями на енергетичний сектор. Друге говорить про те, що США не будуть вести жодних переговорів, які б передбачали визнання контролю Росії над Кримом. По-третє, дати зрозуміти, що будуть наслідки за незаконне відбирання землі, яка тобі не належить», - пояснила сенатор Клобучар.

Якщо Росію не змусити відповідати за свої дії, допомога Україні буде даремною, наголосила вона.

«Якщо ми допоможемо Україні, не викорінивши проблему з самого низу у своїй власній країні, якщо ми свою хату не почистимо після останніх виборів, я не думаю, що ця допомога принесе результат. Тому що Росія тоді буде продовжувати знову і знову, з новими і новими виборами, в різних країнах», - зазначила сенатор-демократ.

Клобучар також закликає колег допомогти Україні боротися з корупцією і виступає за збільшення фінансової допомоги Україні.

На початку існувала обґрунтована стурбованість позицією президента Трампа щодо Росії. І це зараз змінилося
Орест Дейчаківський, радник Гельсінської комісії

Радник Гельсінської комісії Орест Дейчаківський звертає увагу, що останнім часом кількість законопроектів і резолюцій на підтримку України значно зросла. І це сильний сигнал для адміністрації президента щодо настроїв у Конгресі як в його Республіканській партії, так і серед демократів, - каже він.

«На початку існувала обґрунтована стурбованість позицією президента Трампа щодо Росії. І це зараз змінилося. Не лише тому, що Конгрес обома партіями продовжує висловлювати сильну підтримку України та виступає за жорсткішу позицію щодо Росії, але також люди, яких Трамп призначив до своєї команди – зокрема держсекретар Тіллерсон, представник США при ООН Ніккі Гейлі - продовжують висловлювати дуже жорсткі заяви щодо Росії, що США не знімуть санкцій, принаймні у близькому майбутньому. То ж президент Трамп – у світлі останніх подій щодо проблеми хакерських атак, втручання у вибори – він розуміє, що зараз – не час встановлювати контакти з Росією. Він, свого роду, припертий до стіни, навіть якби і хотів щось зробити», - каже Орест Дейчаківський.

4 квітня Палата представників Конгресу США запропонувала на розгляд законопроект щодо протидії російським ворожим діям. Його текст є практично дзеркальною версією законопроекту Сенату, що був зареєстрований у січні цього року. Серед іншого, там йдеться, що послаблення російських санкцій залежатиме від визнання Росією суверенітету України над Кримом та повного виконання нею Мінських угод.

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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