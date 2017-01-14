Зв’язки компанії ExxonMobil з Рociєю і питання санкцій

Упродовж багатогодинних слухань у середу про призначення Рекса Тіллерсона державним секретарем США, колишній директор компанії ExxonMobil намагався запевнити сенаторів у тому, що його зв’язки з Москвою не вплинуть на політику адміністрації Трампа щодо Росії.

Проте не всіх сенаторів переконали кілька жорстких випадів Тіллерсона проти Москви впродовж слухань. Чому історія його бізнес-зв’язків з Кремлем завжди виринатиме у майбутньому, якщо Тіллерсона таки затвердять на посаді?

За словами Дональд Трампа, він обрав колишнього керівника компанії ExxonMobil Тіллерсона на посаду державного секретаря через його уміння укладати угоди:

«Рекс – один із найвидатніших і найздібніших світових бізнес-лідерів сьогодення. Він уклав одні з найкращих угод у нафтовій чи будь який іншій індустрії. Чудовий дипломат!»

Тіллерсон не має жодного офіційного дипломатичного досвіду. Натомість має довгу історію роботи з російськими посадовцями – починаючи із кінця 90-х, коли він уперше зустрівся із Путіним:

«Я знаю його із 99-ого, і в мене з ним – дуже близькі відносини».

Після того, як Тіллерсон очолив Exxon у 2006 році, його відносини із Росією поглибились. А вже 2011-ого він уклав найбільшу угоду із Москвою – про стратегічну співпрацю із Роснафтою.

Наступного року Тіллерсон зустрівся із Володимиром Путіним, аби закріпити угоду, яка включала видобуток нафти в російській Арктиці.

Тоді генеральний директор ExxonMobil Рекс Тіллерсон cказав:

«Пане прем’єр-міністре і новообраний президенте, дякую вам за теплий прийом. Це – історичний день для ExxonMobil і Роснафти».

Путін тоді висловив упевненість в успішному майбутньому угоди.

А вже 2013 року підкріпив свою вдячність матеріально – вручивши Тіллерсону Орден Дружби – найвищу нагороду Росії для іноземців.

Однак адміністрація Обами загальмувала розвиток цієї бізнес-співпраці, коли почала накладати санкції через захоплення Криму…а пізніше – і військове втручання на Сході України.

ExxonMobil підкорився положенням закону про санкції і зменшив обсяги співпраці із Роснафтою.

Тіллерсон публічно розкритикував американську політику санкцій, назвав її неефективною, а ExxonMobil – постраждалою стороною.

Про шкоду санкцій для американського бізнесу Тіллерсон заявив і на слуханнях про його призначення держсекретарем. Перш ніж запроваджувати санкції, зазначив він, їх треба розробити так, аби захистити бізнес. Деяким сенаторам така позиція здалася неоднозначною.

Серед них був і сенатор Роберт Менендес:

«Якщо він вважає, що санкції – це так погано, тоді що він збирається використовувати, як інструмент мирної дипломатії, аби зупинити іншу державу від порушення суверенітету України, для прикладу?»

Також сенатори пригадали йому і той факт, що ExxonMobil лобіював американських законодавців, аби ті дозволили наступному президенту скасувати санкції. Адже це розморозило б дію угод компанії ExxonMobil з Москвою на суму кількох мільярдів доларів.

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