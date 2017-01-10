Держдеп заявив про нові санкції проти Росії, у Сенаті - готують ще більше

У понеділок Сполучені Штати повідомили про санкції проти високопоставленого російського слідчого і чотирьох інших офіційних осіб за те, що Державний департамент назвав «сумнозвісними порушеннями прав людини».

На п’ятьох росіян, разом з двома іншими особами, звинуваченими у зв’язках з угрупованням Гезболла, накладено санкції на підставі Акта Магнітського.

Американські офіційні особи не кажуть докладно, за що накладено санкції на сімох осіб, але представник Державного департаменту Джон Кірбі сказав, що п’ятеро росіян відіграли роль у російській репресивній машині, а також за їх причетність до порушень прав людини.

У вівторок два найбільші критики новообраного президента Дональда Трампа оприлюднять двопартійний список, що стосується збільшення санкцій проти Росії за її втручання у президентські вибори.

Республіканські сенатори Джон Макейн з Арізони і Ліндсі Ґрем з Південної Кароліни оприлюднять нові заходи під час запланованої прес-конференціі із сенатором-демократом Беном Кардіном з Меріленду, як головним спонсором законопроекту, і сімома іншими республіканцями, включно з Марком Рубіо, Беном Сассе і Робом Портманом.

Законопроект про санкції, названий «Протидія російській ворожій діяльності» буде запропонований після оприлюднення в п’ятницю звіту розвідувальних агентств щодо втручангня Росії у виборчий процес.

Нові санкції накладють заборону на подорожування і замороження активів осіб, які підривали «кібербезпеку громадської або приватної інфрастуктури і демократичних інститутів». Вони також передбачають санкції на трансакції з російським секторами оборони і розвідки, потенційно утруднюючи банкам вести ділові відносини з російськими військовими та розвідувальними установами.

Як пише видання Politico, рім цього, ці заходи систематизуватимуть накладені за президентства Обами санкції, накладені нат Росію у відповідь на анексію Росією українського Криму у 2014 році. Санкції заборонятимуть будь-які дії, що припускають визнання суверенітету Росії над Кримом.

Державвний департамент та інші агентства отримають кошти на боротьбу, серед іншого, з російською пропагандою, включно з з поширенням неправдивих новин, так званих «fake news».

Росія у вівторок піддала критиці американські санкції проти російських офіційних осіб, кажучи, що це додатковий крок, який веде до погіршення відносин між обома країнами.

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив репортерам, що Росії прикро з приводу погіршення відносин під час другого терміну президента Обами на посаді і висловив надію на кращий розвиток у майбутньому.

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