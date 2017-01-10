Якою є справжня причина візиту сенатора Маккейна в Україну – Деймон Вілсон

Віце-президент Атлантичної ради Деймон Вілсон вважає, що справжня аудиторія візиту сенаторів в Україну, Балтію та Грузію, – у Вашингтоні та в Москві.

Візит сенаторів до Балтійських країн, України та Грузії мав запевнити союзників та партнерів у підтримці США. Але це не єдина і навіть не головна мета візиту, вважає виконавчий віце-президент Атлантичної ради Деймон Вілсон:

Американський Конгрес продовжує підтримувати наших союзників

«Реальна аудиторія – у Вашингтоні і в Москві. Москва мала почути: незалежно від того, що каже наша перехідна команда і навіть новообраний президент, американський Конгрес продовжує підтримувати наших союзників. Він занепокоєний діями Росії і планує зіграти свою роль і використати повноваження, щоб зберегти сильну позицію США проти путінського авантюризму. Зокрема, Сенат підтримує такі речі, як санкції. І в той же час це послання Вашингтону: Сенат має потужну позицію щодо Росії. І вони змусять адміністрацію до себе прислухатися і будуть діяти, відповідно до цих поглядів».

Якщо адміністрація Дональда Трампа почне політику перезавантаження відносин з Росією, він стане четвертим американським президентом, який таким чином розпочинає свій термін у Білому домі. І цей підхід, говорить Вілсон, експлуатують росіяни:

«Росіяни завжди використовують перехідний період, щоб спробувати консолідувати свої здобутки на місці і почати з новим президентом відносини з чистого листа. Вони говорять, мовляв: що було в минулому – нехай залишиться в минулому. Давайте зараз побудуємо щось нове».

В Кремлі сподіваються збудувати відносини з Трампом, як свого часу збудували відносини з Берлусконі.

​Російський опозиціонер Ілля Яшин вважає, що росіяни роблять ставку персонально на Трампа та його найближче оточення:

«Путін у принципі вміє вибудовувати відносини з такими великими бізнесменами, які очолюють держави. Можна згадати Берлусконі, наприклад. І в Кремлі сподіваються збудувати відносини з Трампом, як свого часу збудували відносини з Берлусконі».

Але в той же час, говорить Деймон Вілсон, у США і, в першу чергу, на Капітолійському пагорбі, зростає розуміння російської стратегії та небезпеки:

«Існує набагато краще розуміння використання Росією дезінформації, інформаційної війни, гібридної війни, набагато краще розуміння її бажання використовувати силу, як ми бачили в Грузії і в Україні. У Вашингтоні і особливо на Капітолійському пагорбі існує консенсус, що Росія зробила певні обурливі речі, і США мають на них відповісти».

«Все-таки громадська думка в Сполучених Штатах, інститути, які діють в США, очевидно є стримуючим фактором для Трампа. І йому доведеться з цим рахуватися, доведеться миритися з тим, що політичний клас в США налаштований по відношенню до Путіна вкрай негативно і бачить у тій політиці, яку проводить Путін, серйозні загрози», – говорить Ілля Яшин.

І поки адміністрація Трампа формулює свою стратегію відносно Росії, Сенат, тим часом, пояснює Вілсон, закладає рамкові умови цієї політики:

«Що роблять ці сенатори – вони говорять: ми все чітко розуміємо, ми маємо стратегію і ми будемо використовувати наші повноваження як законодавчої гілки влади, щоб допомогти сформулювати політику, яка дійсно розглядає Росію як противника, яким вона є для американських інтересів».

У той же час і політика адміністрації Трампа може бути не настільки проросійською, як зараз припускають деякі оглядачі, каже Вілсон. У Кремлі можуть ще пошкодувати, що так раділи його перемозі.

«Новообраний президент хоче драматичним чином збільшити і посилити американські збройні сили, щоб захистити американські інтереси за кордоном. І існують дуже серйозні питання щодо того, що це означає, і як це буде виглядати в реальності», – говорить віце-президент Атлантичної ради.

Як сказав сенатор Ґрем, можливо, настав час переходити у наступ, а не лише відповідати на те, що зробила Росія, санкціями.

Вілсон припускає, що санкції залишатимуться важливою частиною американської стратегії, і Конгрес наполягатиме, щоб вони залишалися до тих пір, поки Росія не виконає умови цих санкцій.

«Як сказав сенатор Ґрем, можливо, настав час переходити у наступ, а не лише відповідати на те, що зробила Росія, санкціями. Можливо, непередбачуваність Трампа може стати перевагою, аби в Москві замислилися, що далі зроблять Сполучені Штати. Сполучені Штати мають багато способів відповісти. Ми теж можемо спричинити проблеми в регіоні для російських інтересів», – каже він.

Дивіться також: Американські сенатори – про нові санкції проти Росії, формування нового уряду в США та діяльність українського уряду