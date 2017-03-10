Радник Трампа Майкл Флінн лобіював на користь Туреччини

Колишній радник Дональда Трампа Майкл Флінн, який подав у відставку з посади радника з національної безпеки, був зареєстрований у Міністерстві юстиції США як іноземний агент, що працював на користь Туреччини, повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Очолена ним установа лобіювала від серпня до листопада минулого року. Після залишення урядової посади генерал Флінн погодився протягом п’яти років не лобіювати і не представляти інтересів іноземної держави. Згідно з американськими законами, американські громадяни, які лобіюють на користь іноземного уряду або політичних організацій, мусять виявити характер своєї праці Міністерству юстиції.

Турецький бізнесмен Екім Алптекин, який найняв Флінна, заявив інформаційному агентству Associated Press, що реєстрація була відповіддю на «політичний тиск» і що він особисто не погоджувався з нею, тому що Алптекин приватний громадянин і, мовляв, не пов’язаний з турецьким урядом.

Флінн раніше заявив, що його фірма Flynn Intel Group працювала на користь базованої в Нідерландах фірми Inovo BV, власником якої є Алптекин. Ані адвокат Флінна, ані представник турецького посольства не дали відповіді на прохання про подробиці.

Як відомо, Флінн подав у відставку з приводу введення в оману віце-президента Майка Пенса та інших службовців Білого дому про свої контакти з послом Росії Сергієм Кисляком. Кисляк мав кілька розмов з Кисляком у час, коли президент Обама видворив 35 російських дипломатів і наклав додаткові санкції на Росію з приводу її втручання в американський виборчий процес.

Всупереч ранішим заявам, Алптекин влаштував зустріч Флінна з турецькими офіційними особами у неназваному готелі в Нью-Йорку. Згідно з повідомленнями, цими посадовцями були міністр закордонних справ і міністр енергетики Туреччини. Виявляєтьсяя, що Алптекин, який заперерчував будь-які зв’язки з турецьким урядом, є членом Ради економічних зв’язків, яка посередньо пов’язана з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Очолена Флінном організація збиралаа також дані про Феттулаха Гюлена – турецького мусульманського духівника, який проживає у США, і якого Ердоган звинувачує до причетності до невдалого державного перевороту. Вона також чинила тиск на комітет внутрішньої безпеки Палати представників, щоб розпочати слухання і слідство в справі духівника і можливої його видачі Туреччині. Ці спроби були відкинуті з боку американських посадовців.

Незадоволений працею очоленої Флінном фірми, Алптекин висунув вимогу, щоб йому повернули приблизно 530 тисяч доларів, які він заплатив за «послуги» Флінна.

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