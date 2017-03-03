ЗМІ: Кушнер та інші соратники Трампа брали участь у зустрічах з Кисляком

Продовжує з’являтися нова інформація про контакти між командою Трампа і російським послом

Майкл Флінн, готуючись вступити на посаду радника з національної безпеки, в грудні провів зустріч з російським послом Сергієм Кисляком, щоб «налагодити канал зв’язку» між новою адміністрацією і російською владою, повідомляє газета New York Times.

За даними газети, в зустрічі в хмарочосі Trump Tower, про яку раніше не було відомо, також брав участь зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, який тепер став його радником.

Однак, як видно, серед близьких Трампу осіб головним посередником у відносинах з російським послом був Майкл Флінн. Як пише видання, Флінн і Кисляк підтримували контакти і під час передвиборчої кампанії, і під час перехідного періоду.

Масштаби і частота цих контактів залишаються неясними, відзначає газета.

Тим часом газета USA Today повідомляє, що з Кисляком розмовляли ще двоє членів передвиборчої команди Трампа – Дж.Д. Гордон і Картер Пейдж, що зустрілися з ним на дипломатичній конференції, пов’язаної з Національним з’їздом Республіканської партії у липні.

За словами видання, невідомо, що саме помічники Трампа обговорювали з російським послом.

У Білому домі неодноразово намагалися применшити значення контактів з Кисляком. Генпрокурор Джефф Сешнс на цьому тижні визнав, що двічі зустрічався з російським послом в ході передвиборчої кампанії, хоча раніше заперечував це, пише New York Times.

Журнал New Yorker на цьому тижні повідомив, що Кушнер у грудні зустрічався з Кисляком в Trump Tower. Офіційний представник Білого дому Гоуп Гікс у відповідь на запитання журналіста New York Times у четвер підтвердила, що Флінн також був присутній на цій зустрічі.

Як зазначає газета, у зустрічах між членами перехідної команди і представниками іноземних органів влади немає нічого незвичайного і поганого. Однак всі зустрічі між помічниками Трампа і російськими офіційними особами тепер набули великого значення, оскільки ФБР веде розслідування про російське втручання в американські вибори і намагається встановити, чи мав до цього відношення будь-хто з близьких до команди Трампа людей.

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