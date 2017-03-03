Трамп наказав розслідувати зв'язки провідних демократів із Росією, Путіним

Я також вимагаю розпочати друге, після Шумера, розслідування щодо Пелосі та її зв'язків із Росією, як і того факту, що вона про них збрехала

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю опублікував у Twitter фотографії різних років на яких провідні законодавці від Демократичної партії перебувають у компанії російських високопосадовців. Трамп супроводив кожне повідомлення закликом розпочати розслідування з приводу фігурантів фото.

"Давайте негайно розпочнемо розслідування з приводу сенатора-демократа Чака Шумера (один із лідерів демократів та провідний критик Трампа - прим. ГА) та його зв'язків із Росією та Пуітним. Який же він лицемір! ", - твітує президент.

На фото поширеному Дональдом Трампом, усміхнений Шумер стоїть поруч із Володимиром Путіним. Шумер одразу відповів президенту, заявивши, що фото було зроблено у 2003-му році публічно.

Президент США після взявся і за лідерку демократичної меншості у Палаті представників Ненсі Пелосі.

"Я також вимагаю розпочати друге, після Шумера, розслідування щодо Пелосі та її зв'язків із Росією, як і того факту, що вона про них збрехала", - заявив президент, додавши до твіта статтю видання Politico, яка вказує на те, що Пелосі сказала неправду, коли раніше заявила, що ніколи не зустрічалась із послом Росії у США Кисляком.

Твіти президента з'явились на фоні нової хвилі уваги до характеру зв'язків (у ході виборів) між представниками табору Трампа та урядом Росії. Днями стало відомо, що чинний міністр юстиції США Джефф Сешнс спілкувався з послом Росії у США Кисляком під час виборів, хоча не повідомляв про це публічно. Сешнс відомий своєю критичною позицією з приводу дій Росії в Україні. З Кисляком зустрічались і інші члени команди Трампа.

Тема відносин Трампа та Москви не сходить зі шпальт провідним американських ЗМІ. При цьому сам Трамп заявляє, що ЗМІ поширюють брехливі новини, прагнучи дискредитувати його перемогу на виборах

Раніше посаду радника президента з питанць національної безпеки залишив генерал Майкл Флінн після того, як ЗМІ повідомили, спираючись на інформацію передану ним спецсужбами США, про те, що Флінн у день накладення Бараком Обамою санкцій на Росії за втручання у вибори у США, спілкувався з послом Росії Кисляком з приводу санкцій.

Тема відносин Трампа та Москви не сходить зі шпальт провідних американських ЗМІ.

Сам Трамп заявляє, що ЗМІ поширюють брехливі новини, прагнучи дискредитувати його перемогу на виборах. В одному із нещодавніх твітів президент США відніс низку американських ЗМІ, включно із "Нью-Йорк Таймс", "Сі-Ен-Ен" та ін. до "ворогів американського народу".

Опитування громадської думки вказують, що значна частина громадян США вважають ЗМІ упередженими щодо Трампа. При цьому довіряють їм майже порівну.

У США вишукування зв'язків політиків та посадовців із Росією, та їх заперечення призводить до несподіваних результатів. У четвер сенаторка-демократ, член комітету Сенату з питань збройних сил Клер Кескілл опинилась в центрі скандалу, коли у Twitter зробила неправдиву заяву про те, що за 10 років перебування на посаді жодного разу не зустрічалась із послом Росії у США, Кисляком і не спілкувалась із ними по телефону (саме розмова із ним коштувала посади Фліну і тепер стала причиною критики міністра юстиції США Сешнса - прим. ГА).

За лічені хвилини користувачі Twitter навели докази, з її власного Twitter, її зустрічей та розмов із послом Росії та звинуватили її у брехні.

У відповідь сенаторка почала пояснювати, що зустрічі і розмови таки мали місце, але були офіційними і т.п. Прикметно, що видання The Washington Post, яке грає провідну роль у викритті контактів команди Трампа з Росією, назвало неправдиву по формі та суті заяву сенаторки помилкою. Чимало глядачів назвали таке висвітлення неправдивою заяви законодовця підозріло дружнім.

У Конгресі ведеться розслідування характеру втручання Росії у вибори у США. Як відомо, американські спецслужби офіційно оприлюднили висновки, що Росія втручалась у вибори та робила це, прагнучи сприяти перемозі Трампа.

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