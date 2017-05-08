Світові лідери привітали Еммануеля Макрона з перемогою на президентських виборах

Світові лідери та впливові політичні особи привітали Еммануеля Макрона з вибором на президента Франції і перемогою над Марін Ле Пен.

Президент Дональд Трамп заявив: «Вітання Еммануелю Макрону з великою перемогою у змаганні за посаду президента Франції. Я дуже розраховую на співпрацю з ним».

Трамп публічно не підтримував жодного з кандидатів перед виборами, але було відомо, що він назагал віддавав перевагу Марін Ле Пен.

Колишній президентський кандидат Гілларі Клінтон, американський лідер руху за права людини Джессі Джексон і мер Нью-Йорка Білл де Бласіо привітали Макрона і французький народ з результатами виборів.

«Ваша перемога – це перемога сильної і об’єднаної Європи і французько-німецької дружби», – заявив представник канцлера Німеччини Анґели Меркель.

Після перемоги Макрон розмовляв з Меркель, кажучи їй, що він «незабаром» відвідає Берлін.

Представник прем’єр-міністра Терези Мей заявив, що Мей «тепло привітала обраного на посаду президента Макрона з нагоди його виборчого успіху. Франція є одним з найближчих наших друзів, і ми очікуємо співпраці з новим президентом у широкому колі спільних пріоритетів».

Мей також обговорювала з Макроном питання Brexit, кажучи: «Об’єднане Королівство бажає сильного партнерства з процвітаючим Європейським Союзом після того, як ми залишимо його», додав її представник.

Макрон отримав вітання від лідерів Європейського Союзу Жан-Клод Юнкера і Дональда Туска. Туск заявив, що французи обрали свободу, рівність і братерство» та «сказали ні тиранії і неправдивим новинам».

Серед інших світових лідерів, які привітали Макрона з перемогою, є прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, президент Китаю Сі Цзіньпін, прем’єр Канади Джастін Трюдо та керівники Австралії і країн Південної Америки.

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