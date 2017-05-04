Теледебати у Франції додали надій Макрону на перемогу у неділю

63% французів, опитаних після теледебатів у середу, заявили, що кандидат на президентську посаду Емманюель Макрон був більш переконливий, ніж його суперниця Марін Ле Пен.

Я не допущу, щоб моєю поведінкою керував пан Путін, і це головна різниця з пані Лі Пен. Ми не підпорядкуємося Росії, або цінностям пана Путіна, бо наші цінності інші.

Агенція Reuters цитує результати дослідження компанії Elabe на замовлення телекомпанії BFM TV. Голосування у другому турі виборів відбудеться у неділю.

Теледебати, які часом переходили у відверту сварку з особистими образами, привабили багатомільйонну аудиторію.

Кандидати подали протилежні бачення майбутнього Франції та Європи.

Ле Пен намагалася скористатися аргументами, схожими на ті, на яких наголошував у президентській кампанії в США Дональд Трамп, наполягаючи на загрозі радикального ісламістського фундаменталізму, потребі протекціонізму в економічній політиці та на проблемах з імміграцією.

“Питання безпеки й тероризму - два великі питання, яких взагалі немає у вашій програмі”, - сказала вона опонентові.

Ле Пен також критична щодо ЄС, НАТО і виступала за скасування санкцій, запроваджених щодо Росії через захоплення Криму та підтримку війни на Донбасі.

Представниця ультра-правих сил Франції назвала Макрона “кандидатом від здичавілого глобалізму” і затаврувала його як представника дискредитованої системи, вказавши на урядове минуле її суперника на посаді міністра екеноміки та на його роботу в інвестиційному банку.

Але коментатори вважають, що критика Марін Ле Пен була гостра, проте значною мірою порожня.

Макрон відповів, що боротиметься з тероризмом, але не піде на кроки, які загрожують Франції “громадянською війною”. Франція має найбільшу громаду мусульман у Європі.

В тій країні досі з 2015 року діє надзвичайний стан через напади, в яких загинули понад 230 людей.

Макрон розбив обіцянки Ле Пен вивести з обігу у Франції спільну грошову одиницю євро, заявивши, що це спровокувало б війну валют, і вказав, що вона не має жодного конкретного плану подолання французьких економічних проблем та хронічного безробіття.

Українська журналістка у Парижі, яка стежила за дебатами, Алла Лазарєва, також вважає, що економічна програма Ле Пен лунала слабко:

Французька газета Le Monde у середу надрукували результати опитування компанії Cevipof, які давали Макрону 59% голосів виборців, а Ле Пен - 41%.

Марін Ле Пен у разі перемоги обіцяє провести референдум про вихід Франції з Європейського Союзу.

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