Глава МЗС Канади звинуватила Росію у поширенні дезінформації про її діда-українця

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд звинуватила Росію в поширенні дезінформації через історії про те, що її дід, який народився в Україні, нібито був нацистським колабораціоністом в окупованій Польщі.

Про це пише Алан Фріман у виданні The Washington Post.

«49-річна Фріланд, яка вільно володіє російською мовою і колись очолювала Московське бюро видання Financial Times, вже давно в напружених стосунках з російським урядом через її активну підтримку України та її книги, що викривають вплив російських олігархів», - зазначає автор.

Три роки тому, будучи членом Палати громад Канади, Фріланд заборонили в'їзд в Росію разом з низкою інших відомих канадціву відповідь на санкції, запроваджені Канадою після анексії Росією Криму.

Після її призначення главою МЗС у січні цього року Москва дала ясно зрозуміти, що не має наміру зняти заборону на її в'їзд в Росію.

«З часу її призначення статті про історію сім'ї Фріланд поширювалися в Інтернеті пропутінськими сайтами, такими як Russian Insider i The New Cold War, - наголошує Алан Фріман.

Він наводить для прикладу статтю під заголовком «Нацистський скелет у сімейній шафі», в якій мовилося, що «дід Фріланд по материнській лінії Михайло Хом'як очолював українську газету, що розповсюджувала нацистську пропаганду в окупованому німцями Кракові в 1940-х роках».

Хом'як емігрував до Канади після війни і став провідним членом чисельної української громади в провінції Альберта, де пізніше народилася Фріланд. Він помер у 1984 році.

Цього тижня на прохання прокоментувати розповсюдження таких звинувачень, Фріланд пов’язала статті із зусиллями, що докладає Росія для дезінформації.

«Я не думаю, що це секрет», - сказала вона у ході розмови з кореспондентами після оголошення про продовження канадської місії з навчання українських військових до кінця березня 2019 року.

«Американські офіційні особи публічно заявили, і навіть Анґела Меркель публічно говорила, що були спроби з боку Росії дестабілізувати західні демократії, і я думаю, що слід не дивуватися, якщо ці зусилля були використані й проти Канади, - сказала міністр закордонних справ.

Речник посольства Росії в Оттаві Кирило Калінін сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати ці повідомлення про діда Фріланд. Він додав, що російська влада переконана, що «нацизм і його ідеологія ненависті, нацистські колаборанти і їх послідовники, повинні бути безумовно засуджені».

Раніше, в інтерв'ю виданню Globe and Mail Калінін, зокрема, критикував Фріланд, кажучи, що вона «ухилялася від прямої відповіді на запитання, чим займався її дід у Кракові під час Другої світової війни».

Калінін сказав WP, що Росія продовжує підтримувати двосторонні відносини з Канадою, зокрема в таких ділянках спільного зацікавлення як Арктика і боротьба з тероризмом.

Чимало статей, за ознаками, інспіровані Джоном Гелмером, базованим у Москві журналістом, якого колишній посол Канади в Росії Джеремі Кінсман називав горезвісним «конспірологом». Кінсман каже, що уряд Росія переконаний, що політикою Канади керують «русофобські українські канадці», які користується значним електоральним впливом, зокрема, на заході Канади.

Відносини між Канадою і Росією спустилися до нового низького рівня протягом останніх років при влади прем’єр-міністра Стівена Гарпера, який неохоче потиснув руку президенту Володимиру Путіну на саміті у 2014 році і, за повідомленням, прямо сказав йому: «Забирайтесь геть з України».

Дипломатичні спілкування між обома країнами тоді, в основному, припинилися.

Останнім часом помітна деяка відлига. Минулого місяця Христя Фріланд зустрілася в Німеччині із російським колегою Сергієм Лавровим, хоча ознак скасування заборони на її в’їзд у Росію немає. Речник посольства заявив, що Канада повинна зробити перший крок, якщо вона хоче побачити скасування санкцій і російських контрзаходів.

Згідно з повідомленням видання Globe and Mail, один з дядьків Фріланд, колишній викладач, визнав у статті, опублікованій кілька років тому, що Хом’як працював на публікацію, яка розповсюджувала антисемістську пропаганду, проте не підписував жодних матеріалів, які появлялися в газеті. Речник глави МЗС Канади Алекс Лоуренс сказав виданню Globe and Mail, що Фріланд підтримує зусилля дядька вивчати «цей важкий розділ у життя її покійного діда».

Люди повинні запитувати звідки взялася ця інформація, і які мотиви тих, хто її поширює, - підкреслив Алекс Лоуренс.

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