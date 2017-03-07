Росія може дестабілізувати політичну систему Канади - глава МЗС Христя Фріланд

Міністр закордонних справ Канади припустила, що Москва може повторити спроби, розпочаті в США
Глава МЗС Канади Христя Фріланд заявила, що її країна повинна бути готова до спроб Росії дестабілізувати її політичну систему за аналогією з зусиллями, розпочатими Москвою в США.
Христю Фріланд запитали, чи вважає вона, що Росія веде проти неї наклепницьку кампанію, яка проявилася в негативних публікаціях про її діда, опублікованих в проросійських ЗМІ.
«Американські розвідслужби повідомили, і це загальновідомо, що Росія докладала зусиль для дестабілізації американської політичної системи, - сказала Фріланд журналістам в парламенті. - Думаю, що канадці, та й інші західні країни повинні бути готові до того, що аналогічні зусилля можуть бути спрямовані і проти нас».
Раніше російська влада заборонили Христі Фріланд в'їзд в країну.
Тим часом, у понеділок канадський уряд повідомив про продовження навчальної місію збройних сил Канади в Україні ще на два роки, до кінця березня 2019 року.
Згідно з повідомленням, завдяки цій програмі, відомій як «Операція UNIFIER», збройні сили Канади забезпечують військове навчання і допомогу в розбудові можливостей особовому складові збройних сил України на підтримку зусиль України у збереженні її суверенітету, безпеки і стабільності.
Тепер, заявив уряд Канади, збройні сили цієї країни разом із союзниками і урядом України продовжать підтримувати професійний розвиток ЗС України і розширювати їхні можливості в низці галузей. Серед них – навчання діям у малих групах, розмінування вибухових пристроїв, діяльність військової поліції, медичне навчання і модернізація системи тилового забезпечення.
Крім того, ЗС Канади також нададуть підтримку у здійсненні стратегічної інституційної реформи оборонних інституцій України, - мовиться в повідомленні.
«Операція UNIFIER є частиною ширших зусиль уряду Канади, спрямованих на підтримку демократії, прав людини і верховенства права в Україні шляхом надання фінансової, гуманітарної і нелетальної військової допомоги», – заявили в уряді Канади.
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