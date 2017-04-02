Генсек ООН привітав досягнення нової домовленності щодо припинення вогню на Донбасі - заява

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш вітає досягнення нової домовленності щодо припинення вогню та відведення важкого озброєння на сході України.

Відповідну заяву було опубліковано на веб-стрінці ООН.​

"Генеральний секретар вітає оголошену Тристоронньою контактною групою нову угоду щодо повного дотримання режиму припинення вогню і відведення важких озброєнь у відповідності з Мінськими домовленостями до 1 квітня і роз'єднання сил і військової техніки в Станиці Луганській до 6 квітня", - йдеться у заяві.

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Генсек ООН висловив стурбованість положенням мирних жителів Донбасу та закликав всі сторони "в повній мірі дотримуватися їх нових зобов'язань". Він сподівається, що це дозволить домогтися прогресу в сфері безпеки, гуманітарних, політичних та економічних областях. Крім того, генеральний секретар ООН закликає сторони "зробити все можливе, щоб забезпечити неушкодженість та безпеку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ".

Генеральний секретар ООН також знову наголошує на "повній підтримці ООН зусиль ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи, "Нормандської четвірки" та закликає всі зацікавлені сторони активізувати свої дипломатичні зусилля в цьому контексті".

Наступне засідання Тристоронньої групи відбудеться 12 квітня.

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