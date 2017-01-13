HRW: Північна Корея очолює список найбільш репресивних країн світу

Правозахисна організація Human Rights Watch знову визнала Північну Корею однією з тих країн, що найбільше порушують і застосовують реперсивні заходи у сфері прав людини. Про це повідомлено в щорічному звіті про стан прав людини у світі.

Уже в 2014 році розслідувальна комісія ООН у звіті про порушення прав людини в Північній Кореї заявила: «Серйозність, масштаб і характер цих порушень вказують на країну, якій немає жодної паралелі в сучасному світі».

В документі представлено поточні звірства, які включають мережу політичних в’язниць, куди запроторюють від 80 до 120 тисяч в’язнів, часто зі всіма їхніми родинами, а також поширені й систематичні злочини, які включають тортури, поневолення, примусову працю, зґвалтування і вбивства.

У 2014 році Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про передачу справи уряду Кім Чен Ина Міжнародному кримінальному суду за злочини проти людства. Ця справа зупинилася в Раді Безпеки ООН, де союзники КНДР, Китай і Росія, згідно з повідомленням, заблокували пропозицію в цій справі.

З часу оприлюднення звіту, заступник директора Human Rights Watch з питань Азії Філ Робертсон заявив, що в Північній Кореї не було покращення ситуації у сфері прав людини. Проте уряд КНДР заперечує і відкидає критику щодо стану прав людини.

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