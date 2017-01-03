Ракети КНДР ніколи не досягнуть США! - Трамп

Новообраний президентом США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея не завершить розробку ядерної зброї, здатної досягти США.

Про це він написав у Twitter.

«Північна Корея щойно заявила, що перебуває на фінальній стадії розробки ядерної зброї здатної досягнути США. Цього не буде», - написав він.

Так новообраний президент США відреагував на заяву лідера Північної Кореї Кім Чен Ина про те, що його країна перебуває на «завершальній стадії» розробки міжконтинентальної балістичної ракети.

У своїй новорічній промові північнокорейський лідер заявив, що невдовзі КНДР проведе випробування міжконтинентальної ракети. У відповідь на це Пентагон застеріг Пхеньян від таких спроб та закликав його облишити «акти провокації» та агресивної риторики

Під час президентської виборчої кампанії Дональд Трамп припускав більше поширенн ядерної зброї, зокрема, для таких країн як Японія, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Крім того, у ході дебатів з Гілларі Клінтон, він заявив, що ядерний арсенал Росії новіший за американський, а можливості США застаріли.

Поки що КНДР не комуентувала заяву Трампа про «долю» її ядерної програми.

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