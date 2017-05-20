Роугані переобрано президентом Ірану

Чинний президент Ірану Гассан Роугані переобраний на другий термін при владі.

Міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані Фазлі заявив, що за результатами підрахунку 100% голосів, Роугані здобув 57% голосів виборців (23 549 616).

Його основний суперник, консервативний кандидат Ебрагім Раїсі отримав 15,786 млн голосів (38%). Раїсі вважають близькою особою до верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, який не підтримав жодного з претендентів.

Іранське державне телебачення вже привітало Роугані з перемогою на виборах.

Коли перемога Роугані стала очевидною, водії-жінки на дорогах іранської столиці почали блимати фарами і показувати руками знак V - перемоги. Ліберальніша частина іранського суспільства вітає помірковану політику Роугані, завдяки якій у 2015 році було укладено ядерну угоду з найбільшими країнами світу, а з Ірану зняли частину міжнародних санкцій.

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