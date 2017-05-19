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В Ірані обирають президента

  • Голос Америки

Голосування називають референдумом з питання ядерної угоди


Громадяни Ірану в п'ятницю йдуть на виборчі дільниці, щоб взяти участь в президентських виборах, які багато хто розглядає як референдум з питання ядерної угоди з провідними світовими державами.

Фаворитом вважається чинний президент Гассан Ругані, чия помірна адміністрація і уклала угоду.

Серйозну конкуренцію йому може скласти екс-генпрокурор Ібрагім Раїсі - прихильник жорсткої лінії, який наближений до верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

У виборах беруть участь ще два кандидати.

Згідно з іранською конституцією, останнє слово в будь-яких державних справах залишається за верховним лідером.

Президент Ірану відіграє другорядну роль, але все ж володіє значною владою і впливом як у внутрішній, так і в зовнішній політиці.

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