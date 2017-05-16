Немає певності, що президента Ірану Ругані буде переобрано

У п’ятницю іранські громадяни підуть на виборчі дільницці, щоб обрати нового президента країни.

Цього самого дня Дональд Трамп відбуде у першу закордонну подорож з часу інавгурації. Він прибуде до Саудівської Аравії, лідери якої обіцяли цього місяця розпочати «битву проти Ірану».

Трамп і Америка були часто присутні в іранській президентській кампанії, зокрема на консервативному крилі іранської політики, яке у своїх політичних принципах покликається на аятоллу Хомейні, основоположника Ісламської Республіки Іран, часто твердив – «Всі наші проблеми спричинені Америкою».

Заохочені, як здається, верховним лідером аятоллою Алі Хаменеї, консерватори звинувачують нинішнього президента Гассана Ругані в тому, що він хоче імпортувати західне декадентство і відкрити Іран деструктивній силі американського бізнесу.

Водночас вони зосереджують увагу на економічному популізмі, осуджуючи Ругані, прагматичного консерватора, за те, що він не зміг зменшити бідність і збільшити економічний добробут, який він обіцяв, що надійде після підписання ядерної угоди з провідними країнами світу.

Програма консерваторів суперечлива, але вони називають Роугані та його прихильників членами елітистів, і водночас обіцяють нову щомісячну допомогу бідним та програму громадських робіт.

На думку оглядачів, Ругані мусить докласти чималих зусиль, що уникнути другого туру виборів.

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