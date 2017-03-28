ООН: від середини лютого в Мосулі загинуло понад 300 цивільних

Верховний комісар ООН з прав людини Зеїд Раад аль-Гуссейн закликає іракські війська і очолену США коаліцію переглянути свою тактику в боротьбі з угрупованням «Ісламська держава» в Мосулі, попереджаючи, що вони не повинні опинитися в «пастці» екстремістів щодо цивільного населення.

«Проведення повітряних ударів по місяцях перебування ІДІЛ в таких умовах, зокрема беручи до уваги очевидні ознаки того, що ІДІЛ використовує велику кількість цивільних як людські щити в тих місцях, може мати смертельний і непропорційний вплив на цивільних, сказав він в оприлюдненій у вівторок заяві.

Організація Об’єднаних Націй повідомляє, що він 17 лютого до 22 березня в західному районі Мосула загинуло щонайменше 307 людей. Це число стосується жертв обох сторін, причетних до боїв за західний район Мосула, в яких беруть участь іракські та коаліційні війська, а також бойовиків «Ісламської держави», які обстрілюють район і використовують саморобні вибухові пристрої.

«Стратегія ІДІЛ використовувати дітей, чоловіків і жінок для захисту себе – це боягузлива і ганебна тактика, – сказав аль-Зеїд. – Вона порушує найосновніші стандарти людської честі і моралі».

Він привітав обіцянки з боку очоленої США коаліції та іракських військ провести слідство в справі найсерйозніших інцидентів, у яких потерпіло цивільне населення.

Найсерйозніший інцидент стався 17 бересня у Старому місті Західного Мосула.

Американські війська вивчають понад 700 окремих відео, які охоплюють 10 днів повітряних ударів у Мосулі, щоб встановити достовірність повідомлень про те, що в результаті ударів коаліційних військ у Мосулі загинуло до 100 цивільних.

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