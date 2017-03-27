США та Ірак розслідують повідомлення про смерть цивільних у Мосулі

Ірак: авіаудар міжнародної коаліції і загибель понад 100 цивільних, мабуть, не пов’язані між собою Командування американських військ заявило, що смерть цивільних у північноіракському місті Мосул – це «жахлива трагедія». Також іракська влада повідомила, що розслідує повідомлення про загибель більш, ніж 100 мирних мешканців у західних районах Мосула, але підкреслила, що поки немає ніяких доказів, що їх смерть пов’язана з авіаударом коаліції на чолі з США.

В офіційній заяві, поширеній в неділю, говориться, що з-під будівлі, що обвалилася, в якій «Ісламська держава» встановила міну-пастку, було вилучено 61 тіло. У той же час у заяві наголошується, що немає ніяких ознак, що коаліція завдала удару по будівлі, хоча неподалік був виявлений великий замінований автомобіль.

«Наші війська ведуть запеклі бої, – йдеться в заяві. – Розслідування триває».

Коаліція визнала, що в ході боїв за звільнення Мосула від угруповання «Ісламська держава» вона завдала авіаудару в цьому районі.

Встановити з точністю, що сталося в Мосулі за останні дні, досить складно.

У заяві коаліції говориться, що вона проведе офіційну оцінку достовірності даних про жертви серед мирного населення в зв’язку з твердженнями, що в результаті недавнього повітряного удару коаліції в районі Джидіде в Мосулі загинуло понад 100 цивільних осіб.

«Ми завжди прагнули до нульових жертв серед цивільних осіб, але коаліція не відмовиться від підтримки наших іракських партнерів у зв’язку з негуманною тактикою ІДІЛ, яке тероризує мирних жителів, вдається до використання «живих щитів» і веде бойові дії з таких місць, як школи, лікарні, релігійні об’єкти і житлові райони», – йдеться в заяві коаліції.

У заяві також констатується, що літаки коаліції «регулярно завдають ударів» по цілях ІДІЛ у даному районі і що коаліційні сили «при плануванні і нанесенні повітряних ударів роблять всі можливі заходи щодо зниження ризику нанесення шкоди цивільним особам».

За деякими оцінками, понад півмільйона мирних жителів залишаються в районах Мосула, підконтрольних «Ісламській державі». Цивільні особи, представники гуманітарних і моніторингових організацій попереджають про можливе зростання жертв серед мирного населення через зростання необхідності в нанесенні повітряних і артилерійських ударів.

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