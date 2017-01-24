Ізраїль поширить єврейські поселення на Західному Березі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу схвалив у вівторок побудову 2.500 квартир на Західному Березі. Більшість із них буде побудована в районах, у яких уже живуть єврейські поселенці.

У заяві, що її опублікувало бюро міністра оборони Авігдора Лібермана, уряд заявив, що схвалив поширення поселень у «відповідь на житлові потреби» в поселенні Бейт-Ель неподалік Рамалли та в інших районах.

На сторінці у «Твіттері» Нетаньягу написав: «Ми будуємо і продовжимо будувати».

У відповіді на це повідомлення палестинці звинуватили Ізраїль у спробі угробити мирні угоди і кинути виклик міжнародній опозиції до поширення поселень.

Представник палестинського президента Махмуда Аббаса Набіль Абу Рдене звернувся з проханням до інших країн, щоб вони зайняли «конкретну і серйозну позицію» щодо єврейських поселень.

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