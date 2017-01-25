Арешт ФСБ співробітника "Лабораторії Касперського" пов'язаний із доповіддю розвідки США про втручання Росії - американський експерт

Арешт топ-менеджера російської компанії Kaspersky Lab Руслана Стоянова, якого ФСБ затримала за підозрою у державній зраді, є наслідком доповіді США стосовно російського втручання у вибори президента Америки та активної дискусії з даного питання у ЗМІ США. Про це пише Пол Розенцвейг, безпековий експерт, викладач престижного George Washington University на сторінках блогу Law Fare, присвяченого питанням нацбезпеки США.

На думку Розенцвейга, доповідь американської розвідки могла наштовхнути росіян на думку про те, що серед високопосадовців спеслужб та приватних компаній у Росії можуть бути інформатори США.

Стоянов очолював відділ розслідування комп'ютерних інцидентів у компанії. За повідомленням російських ЗМІ, арешт Стоянова співпав із розслідуванням стосовно одного із заступників голови Центру інформаційної безпеки ФСБ.

Ймовірно росіяни, справедливо, подумали, що висновки розвідки засновані на доказах, які не увійшли до публічного варіанту доповіді

"Хоча оприлюднена публічно доповідь розвідки США була справедливо охарактеризована, як багата на висновки, але бідна щодо їх обґрунтування, вона тим не менш запропонувала деякі сміливі висновки. Тож ймовірно росіяни, справедливо, подумали, що висновки розвідки засновані на доказах, які не увійшли до публічного варіанту доповіді".

"Особливу увагу привертає те, що доповідь розвідки США та подальша дискусія щодо нього у ЗМІ, схоже викрили те, що розвідка США добре поінформована про те, що говорять у Росії. А заяви з американського боку у дусі "ми бачили, як вони святкують", "ми бачили накази Путіна" були дуже промовистими для контррозвідників Росії. Зокрема, глибока поінформованість з приводу закулісних подій у Росії, яку виявили американці, могла навести російських контррозвідників на думку, що США отримують інформацію від законспірованих джерел у самій Росії", - пише Розенцвейг.

Глибока поінформованість з приводу закулісних подій у Росії, яку виявили американці, могла навести російських контррозвідників на думку, що США отримують інформацію від законспірованих джерел у самій Росії

Експерт також висловив думку, що викриття можливих агентів США у Росії стало наслідком того, що у ході виборчої кампанії, розвідка пішла на безпрецедентну відкритість, щоб переконати ЗМІ та суспільство в обґрунтованості своїх висновків.

Він також зауважує, що швидкість з якою контрозвідка США виявила можливе американське джерело у "Лабораторії Касперського" може вказувати на те, що ця компанія дуже тісно пов'язана з урядом Росії.

"З огляду на це, чи повинен уряд США назвати "Лабораторію Касперського" системою, яку контролює уряд Росії?", - питає оглядач, - "Чи потрібно провести оцінку міри використання продуктів "Лабораторії Касперського" на стратегічно важливих об'єктах у США?".

"Лабораторія Касперського" оприлюднила заяву з приводу арешту її співробітника, відзначивши, що його затримання здійснено у зв'язку із рослідуванням його діяльності до початку роботи у компанії.

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