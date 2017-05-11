Трамп "насолив" Росії більше за три місяці, ніж Обама за 8 років - оглядач

Лише роздмухуючи тему про те, що Трамп є буцімто маріонеткою Москви, колишні чиновники Обами можуть врятувати себе від критики за нинішній стан світу

За всього 100 днів президентства Дональд Трамп, можливо, зробив більше, щоб зупинити амбіції Росії на міжнародній аренті, ніж його попередник Барак Обама за два терміни на посаді. Про це на сторінках видання The America Interest пише консервативний американський оглядач, активний побороник прав ЛГБТ Джемі Кірчик, який у ході виборчої кампанії критикував Дональда Трампа.

"Не можна закривати очей на те, що всього за три місяці президентства, Трамп зумів задвати ракетного удару по сирійському режиму, який є клієнтом Путіна, погодив вступ Чорногорії до НАТО та відмовив виводити Exxon-Mobil з під дії накладених на Росію санкцій, а представник Пентагону відкрито заявив про те, що Москва озброює Талібан в Афганістані", - йдеться у статті.

У статті Кірчик обстоює думку, що торішнє втручання Росії у вибори у США стали наслідком тривалого потурання Москві з боку адміністрації Барака Обами, яка проґавила та проігнорувала небезпечне посилення Росії, яке в останні роки президентства Обами, серед іншого, набрало форми агресивних дій Москви проти України та загалом поставило під загрозу світовий порядок, встановлений за наслідками «холодної війни».

Чимало американців, схильних вірити помпезній риторіці Обами про те, що "об'єднання країн засновані на розколах часів «холодної війни»" ... "застаріли", саме через нього не могли второпати, чому Росії було би вигідно підтримати Трампа, і що у цьому поганого

"Захід виграв Холодну війну, тому що лідери демократів та республіканців у Конгресі переконали американців у тому, що країна перебувала у стані боротьби за існування, у якій важливу роль відігравала ідеологія. За свої два терміни перебування при владі Обама раз за разом переконував американців, що сама ідея, що наддержави можуть перебувати у стані подібного конфлікту застаріла, і що на шляху загальносвітової гармонії перебувають саме ті люди - в самих США та за їх межами - які вірять у подібні речі".

"Чимало американців, схильних вірити помпезній риторіці Обами про те, що "об'єднання країн засновані на розколах часів «холодної війни»" вже, якщо вживати термінологію Трампа "застаріли", саме через нього не могли второпати, чому Росії було би вигідно підтримати Трампа, і що у цьому поганого", - відзначив Кірчик.

Оглядач переконаний, що водоспади критики, які проливають на чинного президента США колишні посадовці адміністрації Барака Обами, серед іншого, покликані звільнити їх самих від відповідальності.

Адміністрація Обами наробила помилок щодо Росії. Я зараз пишу про це цілу книжку. Але можна критикувати Обаму без того, щоб хвалити Трампа

"Лише роздмухуючи тему про те, що Трамп є буцімто маріонеткою Москви, колишні чиновники Обами можуть врятувати себе від критики за нинішній стан світу", - пише Кірчик.

Прикметно, що у ході виборчої кампанії Кірчик, який є активним поборником прав ЛГБТ, але при цьому підтримує низку засаданичих політичних орієнтирів Республіканської партії, відкрито підтримав суперницю Трампа, демократку Гілларі Клінтон.

У низці статей, оприлюднених у ході виборчої кампанії, Кірчик гостро критикував Трампа. Серед іншого він прогнозував, що у разі обрання Трампа президентом та подальшої його спроби віддати незаконні накази американським військовим на країну може чекати військовий переворот.

При цьому, спілкуючись з "Голосом Америки", Кірчик вірно спрогнозував, що обрання Трампа у короткотерміновій перспективі призведе до активізації протестів проти нього з боку ліберальних груп та консолідації протестного руху у США.

Зауваження Кірчика викликали передбачені застареження з боку колишніх чиновників адміністраці Барка Обами.

"Адміністрація Обами наробила помилок щодо Росії. Я зараш пишу про це цілу книжку. Але можна критикувати Обаму без того, щоб хвалити Трампа", - дорікнув Кірчику у Twitter колишній посол США у Росії співавтор провальної програми "перезавантаження" відносин між Москвою та Вашингтоном Майкл Макфол.

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