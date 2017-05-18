На Заході підтримують кримських татар в боротьбі за свободу

Сьогодні світ поминає роковини депортації кримських татар Сталіном в 1944 році. В Криму кримські татари продовжують зазнавати утисків, але не перестають боротись за свободу. Так висловили свою підтримку кримським татарам на Заході.

"Сьогодні - 73-ті роковини насильної депортації кримських татар радянською владою в 1944 році. Ми ще раз підкреслюємо наше беззастережне засудження незаконної анексії Криму та нашу серйозну занепокоєність через погіршення ситуації з дотриманням прав людини на Кримському півострові через тривалу російську окупацію.

Ми продовжуємо засуджувати заборону Меджлісу, управлінської установи кримських татар і закликаємо Росію скасувати це незаконне та аморальне рішення". - йдеться в заяві Міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд

"Гірка правда, що кримські татари, які вибороли право повернутись до Криму, тепер не можуть це зробити через Росію" - твітує заступник голови аналітичного центру International Republican Institute Бахті Нішанов.

"Ми пам'ятаємо Сюргюнлік і підтримуємо кримських татар в теперішні темні часи" - твітує Джіна Лентін з Freedom House.

"Сьогодні ми пам'ятаємо жертв жахливої депортації кримських татар Радянським Cоюзом в 1994 році. Росія цинічно заборонила поминання" - заявило МЗС Литви.

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