Зять Трампа потрапив в поле зору ФБР в рамках справи про зв’язки з РФ - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань США вивчає дані про зустрічі Кушнера з послом РФ і російським банкіром





Зять і радник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер потрапив в поле зору ФБР в рамках розслідування про можливу змову між передвиборчим штабом Трампа і Росією, повідомили газета The Washington Post і канал NBC News.



Це не обов'язково означає, що Кушнера підозрюють в якомусь злочині або що він є об'єктом більш масштабного розслідування ФБР про Росію.



ФБР вивчає дані про зустрічі Кушнера з російським послом Сергієм Кисляком і керівником одного з російських банків, які відбулися в кінці минулого року, під час перехідного періоду, повідомляє WP.



Минулого тижня видання повідомило, що розслідування зосередилося на високопоставленому представнику Білого дому, близькому до президента, однак ім'я Кушнера тоді не згадувалося.



Про це стало відомо через два тижні після того, як Трамп несподівано відправив у відставку директора ФБР Джеймса Комі, який очолював це розслідування.



Заступник міністра юстиції Род Розенстайн минулого тижня призначив екс-директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним прокурором у розслідуванні цієї справи.