Нове відомство при Білому домі очолить зять Трампа, предки якого з Підгайців

Президент Трамп має намір на посаду керівника новосформованого «Офісу з питань американських інновацій при Білому домі» призначити чоловіка своєї старшої доньки Джареда Кушнера.

Про це пише видання The Washington Post.



У повідомленні зазначається, що про призначення зятя президент Трамп оголосить у понеділок.

Нове відомство боротиметься з урядовою бюрократією та виконуватиме основні передвиборчі обіцянки Трампа шляхом використання ідей представників бізнес-світу.

«На сьогоднішній день кожен американець бачить, що застій в уряді значно зменшив ефективність розвитку держави, а його «старі» представники фактично гальмують функціонування влади», - зазначив Трамп в заяві WP.



Коментуючи створення нового управління, Кушнер заявив, що офіс вестиме агресивну та безжальну боротьбу проти «застою» в уряді, використовуючи як і самих урядовців, так і представників ділового світу.

Як відомо, 36-ти річний Кушнер вже обіймає посаду чільного радника президента Трампа.

До речі, корені родина Джареда пустила колись на Тернопільщині. Наразі два міста в області називають батьківщиною дідів-прадідів Кушнера (Кушніра?) – Козова і Підгайці.

В Інтернеті на сайті, присвяченому етнічним походженням особистостей, вказується, що дід мами Джареда Давид Штадтмауєр народився в Підгайцях. Про своє коріння по лінії батька Джаред Кушнер розповів під час президентської передвиборчої кампанії.

Відомо, що у двадцятих роках минулого століття з Тернопільщини виїхало до США багато єврейських сімей.

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