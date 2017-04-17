У Латвії розпочалися військові навчання НАТО

З 17 по 30 квітня на Адажському полігоні і прилеглій до нього території проводяться міжнародні військові навчання Summer Shield XIV.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, у щорічних міжнародних навчаннях беруть участь понад 1 200 військовослужбовців з Латвії, Литви, Естонії, США, Канади, Великобританії, Люксембургу, Болгарії, Румунії, Словаччини, Німеччини та Швеції.
Цього року на навчаннях відпрацьовуватимуться навички бойової підтримки широкого спектру.
У Латвії навчання Summer Shield проводяться з 2004 року. Минулого року в навчаннях взяли участь понад 1 300 військовослужбовців.
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