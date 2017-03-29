Атака на будинок Генерального консульства Польщі в Луцьку

Вночі 29 березня в Луцьку невідомі обстріляли з гранатомета будівлю Генерального консульства Польщі. Ніхто не постраждав, але будівля зазнала пошкоджень.

Консул Польщі в Луцьку Кшиштоф Савицький підтвердив «Радіо Свобода» заяву МЗС Польщі, згідно з якою тимчасово зупиняється робота всіх польських консульств на території України.

Начальник управління СБУ у Волинській області Юрій Фелонюк заявив, що подібні дії є «провокацією, яка на руку Росії».

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови із польським колегою Анджеєм Дудою запропонував залучити фахівців із Польщі до розслідування обстрілу будівлі польського Генконсульства в Луцьку.

Як повідомляє прес-служба українського президента 29 березня, він також засудив напад і назвав його «брутальним і цинічним».

«Українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому», – сказав президент.

Він додав, що доручив посилити охорону не тільки дипломатичних представництв в Україні, а й місць історичної пам’яті.

Як повідомляє прес-служба президента, лідери обох держав погодились, що жодні провокації не повинні впливати на дружні польсько-українські відносини. Крім того, Порошенко і Дуда домовилися продовжити контакти на найвищому рівні, йдеться в повідомленні.

Через обстріл був пошкоджений дах і розбите вікно будівлі. На момент вибуху в приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав.

Управління Служби безпеки у Волинській області порушило справу за статтею «теракт» через обстріл будівлі Генерального консульства Польщі у Луцьку. Будівлю обстріляли з гранатомета РПГ-26. Крім того, в СБУ заявили, що напад міг бути вигідним Росії, і висловили сподівання, що «такі дії агресора не зможуть вплинути на взаємовідносини між дружніми українським і польським народами».

Міністерство закордонних справ Польщі викликало 29 березня посла України у Варшаві Андрія Дещицю через напад.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі.

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