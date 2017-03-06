Президент Франції Франсуа Олланд про Європейський Союз і Росію

Президент Франції дав інтерв’ю кільком європейським газетам, у якому відповів на запитання, що стосуються ситуації в Європейському Союзі. Залишаючись оптимістом, він таки заявив, що від кількох десятиліть крайньо праві сили ніколи не були таки сильні, як тепер. Говорячи про ситуацію у Франції, він сказав, що перемога лідера «Національного фронту» Марін Ле Пен означала б не лише вихід з країни єврозони, але й із ЄС.

Європа хоче – читаємо у виданні Gazeta Wyborcza – захищати свій спосіб життя, культуру і спільну культурну спадщину, сказав французький лідер.

Олланд заявив, що система європейської оборони не є конкуренцією для НАТО. Хоча новий президент США початково скептично охарактеризував НАТО, врешті він висловив підтримку цьому оборонному союзу.

Французький лідер також висловив занепокоєння з приводу зростання національних егоїзмів, націоналістичних настроїв, того, що кожен думає лише про користі для себе щодо спільної валюти, фондів на розвиток, переваги ринку товарів і робочих місць.

Олланд заявив, що деякі країни, такі як Польща та Угорщина, підривають авторитет європейських інститутів. Він вважає, що на сторожі пошанування принципів стоїть Європейська комісія. Щодо «непослушних» країн можна навіть застосувати санкції, навіть фінансові, додав він, але не можна позбавити будь-яку країну її членських прав.

Деякі членські країни – сказав Олланд – ніколи не ввійдуть до єврозони, інші будуть іти швидшим темпом у сфері оборони, фінансової співпраці, в наукових дослідах тощо. Недавно, наприклад, кілька країн відмовились приймати біженців. Французький президент підкреслив, що їх не можна до цього змусити, але за це вони візьмуть на себе політичну відповідальність.

Щодо свого ставлення до нового президента США, Олланд заявив, що політика Трампа – це ізоляціонізм, протекціонізм, закриття від іммігрантів. Тому, на його думку, фінансова ейфорія – передчасна, а підтримка ним популістів і націоналістів дає європейцям шанс яскравіше підкреслити свій проект.

Говорячи про Росію, читаємо в виданні Gazeta Wyborcza, то президент Олланд заявив, що вона хотіла відновити свої впливи часів Радянського Союзу, тому здійснила атаку проти України. Її втручання у різних районах світу має на меті здобути користі, хоче, щоб усі знову вважали її великодержавою. А також різними способами Росія намагається впливати на громадську думку Заходу.

Росія – вважає Олланд – дуже консервативна, твердить, що захищає християнство від ісламу, але її методи подібнаі до радянських. Європа мусить бути сильна і об’єднана. Лише тоді Росія буде змушена втримувати збалансовані відносини з нею.

На закінчення розмови Олланд поставив запитання, на яке деяким європейцям чомусь важко знайти відповідь: хто кого підтримує та фінансує, і чому організації крайньо правих сил більшою або меншою мірою пов’язані з Росією?

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