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Макрон прийняв присягу й офіційно став новим президентом Франції

  • Голос Америки

Наймолодший глава Франції з часів Наполеона Бонапарта Еммануель Макрон прийняв присягу й офіційно став новим президентом Франції.

Еманюель Макрон - 39-річний центрист, євро-оптиміст і колишній міністр економіки. Він переміг попри те, що не був представником традиційних політичних сил. Його політична партія En Marche - “Вперед” була заснована лише близько року тому і не має жодного депутата у парламенті країни.

На початку церемонії Макрон провів зустріч із президентом Франції Франсуа Олландом.

Еммануель Макрон та Франсуа Олланд, 14 травня 2017 року

Еммануель Макрон та Франсуа Олланд, 14 травня 2017 року

Під час присяги, Макрон заявив, що його мета полягає в тому, щоб відновити П'яту республіку та об'єднати французів.

"Світ потребує того, чому французи завжди вчили. Протягом багатьох десятиліть Франція сумнівалася в собі", - сказав новообраний президент Франції. Світові і Європі Франція потрібна більше, ніж будь-коли, додав він.

На виборах у другому турі 7 травня Макрон, набравши 66% голосів, переміг лідерку ультраправих Марін Ле Пен.

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