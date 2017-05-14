Наймолодший глава Франції з часів Наполеона Бонапарта Еммануель Макрон прийняв присягу й офіційно став новим президентом Франції.

Еманюель Макрон - 39-річний центрист, євро-оптиміст і колишній міністр економіки. Він переміг попри те, що не був представником традиційних політичних сил. Його політична партія En Marche - “Вперед” була заснована лише близько року тому і не має жодного депутата у парламенті країни.

На початку церемонії Макрон провів зустріч із президентом Франції Франсуа Олландом.

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Під час присяги, Макрон заявив, що його мета полягає в тому, щоб відновити П'яту республіку та об'єднати французів.

"Світ потребує того, чому французи завжди вчили. Протягом багатьох десятиліть Франція сумнівалася в собі", - сказав новообраний президент Франції. Світові і Європі Франція потрібна більше, ніж будь-коли, додав він.

На виборах у другому турі 7 травня Макрон, набравши 66% голосів, переміг лідерку ультраправих Марін Ле Пен.

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