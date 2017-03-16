Маккейн заявив, що відомий сенатор США працює на Путіна

Я знову повторю, сенатор від штату Кентукі (штат, який представляє Ренд Пол - прим. ГА) тепер працює на Володимира Путіна
Джон Маккейн у ході суперечки у Сенаті заявив, що відомий сенатор-республіканець Ренд Пол працює на Путіна. Про це повідомляє The Daily Beast.
Репліка прозвучала у ході суперечки між законодавцями під час дискусії з приводу законопроекту на підтримку вступу Чорногорії до НАТО. Останній законопроект викликав заперечення у Ренда Пола.
У відповідь Маккейн з трибуни заявив, що Пол "працює на мету Путіна... розчленувати маленьку країну, яка вже стала жертвою спроби перевороту".
"Ті, хто виступає проти, фактично виконують забаганки та прагнення Путіна, і я розумію вагу моїх слів", - продовжував Маккейн.
Пол заявив, що критично ставиться до розширення НАТО з огляду на те, що США вже обтяжені значними витратами на оборону та 20-трильйонним державним боргом
У відповідь Пол взяв слово, повторивши заперечення з приводу законопроекту, а за тим обурено залишив залу засідань.
Після цього Маккейн прямо звинуватив колегу у роботі на Путіна:
"Я знову повторю, сенатор від штату Кентукі (штат, який представляє Ренд Пол - прим. ГА) тепер працює на Володимира Путіна".
Пізніше прес-служба Маккейна від імені Чорногорії зажадала у Ренда Пола пояснення, чому він "намагався завадити цій мужній країні приєднатись до сил, які захищають світ".
80-річний Маккейн повністю "злетів з петель" та "сильно здав"
Зі свого боку, Пол пропустив звинувачення у співпраці із Кремлем та заявив, що критично ставиться до розширення НАТО з огляду на те, що США вже обтяжені значними витратами на оборону та 20-трильйонним державним боргом.
Пізніше в інтерв’ю каналу MSNBC законодавець відзначив, що поведінка Маккейна є підтвердженням необхідності запровадження граничної межі перебування у Сенаті. Він також додав, що Маккейн повністю "злетів з петель" та "сильно здав". Як відомо, вік Джона Маккейна складає 80 років.
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