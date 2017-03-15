Український мультфільм викликав фурор на найбільшому анімаційному форумі Європи

Завдяки успішній презентації мультфільму «Мавка. Лісова пісня» на найбільшому анімаційному форумі Європи Cartoon Movie, на якому Україна була представлена вперше, продюсери отримали багато схвальних відгуків та пропозицій співпраці від професіоналів з Європи.

Про це повідомляє провідне анімаційне видання Animation Magazine, яке внесло проект до списку найважливіших новин поряд із Disney.

Головна героїня мультфільму Мавка прикрасила березневу обкладинку цього видання (офіційного партнера заходу), яке великим тиражем розповсюджувалося на форумі в Бордо, Франція. Це було частиною продуманої кампанії, яка забезпечила команді творців ефективний пітч і поштовх до розвитку.

Мультфільм привернув увагу потенційних європейських ко-продакшен партнерів, інвесторів, дистриб’юторів і бродкастерів. У традиційному для форуму анкетуванні багато з учасників назвали пітч «Мавки» найкращим з 50-ти проектів. Продюсери отримали відгуки від значних гравців анімаційного ринку, серед яких The Walt Disney Company (Germany, Switzerland & Austria). Усі вони відзначили потужність та унікальність головної героїні, високу якість візуальних матеріалів, величезний міжнародний потенціал проекту.

До представлення проекту продюсери Ірина Костюк, Анна Єлісєєва, Єгор Олєсов, а також уся команда студії Animagrad готувалися декілька місяців. На презентації представили робочі кадри під автентичну музику, написану групою «Даха Браха». Самі члени команди були одягнені в оригінальні костюми, розроблені дизайнером Ольгою Навроцькою.

​«Ми завчасно розуміли, що цей пітчинг дуже важливий для нашої студії, – наголошує креативний продюсер проекту Анна Єлісєєва, – адже перша поява «Мавки» на міжнародній сцені – це не тільки потенційне партнерство з європейськими компаніями, але й реноме проекту на ринку в наступні два роки, протягом яких буде проводитись робота над фільмом. А отже, і його доля на світових екранах. Україна – новий гравець у міжнародній анімації, і ми повинні були зробити все, щоб нас прийняли, запам’ятали та полюбили».

Робочий відеощоденник креативної команди анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня»

Розробка повнометражного мультфільму триває, реліз планується на 2019 рік. «Мавка. Лісова пісня» створюється за мотивами однойменної п’єси Лесі Українки, а також на основі українських міфів та культурних традицій. Експерти провідних етнографічних інституцій працюють у складі знімальної групи фільму над інтерпретацією українських міфів, легенд, звичаїв, обрядів та візуальної культури в унікальному анімаційному світі «Мавки».

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