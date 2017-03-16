Держдепартамент: США не визнають російський «референдум», санкції залишатимуться

США підтверджують свою прихильність суверенітету і територіальній цілісності України.

Заява виконуючого обов’язки прес-секретаря Державного департаменту США Марка Тонера з нагоди третьої річниці "референдуму" Росії в Криму:

«Три роки тому Росія захопила і окупувала Крим. Росія тоді влаштувала незаконний референдум, на якому мешканці Криму були змушені голосувати в той час, як важкоозброєні іноземні війська зайняли їхню землю. Сполучені Штати не визнають ні російський «референдум» від 16 березня 2014 року, ні спробу анексії Криму та триваюче порушення міжнародного права. Ми знову підтверджуємо свою прихильність суверенітету і територіальній цілісності України.

За останні три роки російська окупаційна "влада" в Криму зайнялася кампанію з придушення інакомислення. В окупованому Росією Криму спостерігачі за дотриманням прав людини зафіксували випадки насильницьких зникнень, позасудових страт, тортур і каральних психіатричних госпіталізацій. Кримські татари, етнічні українці, проукраїнські активісти і незалежні журналісти піддавалися політично мотивованим переслідуванням, і піддаються постійним репресіям. Російська окупаційна "влада" змусила замовчати та примусила закритися неурядові організації і незалежні засоби масової інформації, і постійно відмовляє міжнародним спостерігачам у доступі на півострів. Ми закликаємо Росію припинити спроби придушення свободи вираження думок, мирних зібрань, асоціації та релігії».

«Крим є частиною України. Сполучені Штати знову засуджують російську окупацію Криму і закликають до її негайного припинення. Наші санкції, пов'язані з Кримом, будуть залишатися, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні», - йдеться у заяві виконуючого обов’язки прес-секретаря Державного департаменту США Марка Тонера з нагоди третьої річниці "референдуму" Росії в Криму.

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