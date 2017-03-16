Українець Ломаченко вразив Інтернет своїм прогресом в англійській мові

Англійська мова українського боксера-професіонала, чемпіона світу у півлегкій та другій півлегкій вазі Василя Ломаченка, стрімко покращується. Про це пишуть численні глядачі останніх інтерв'ю Ломаченка американським ЗМІ.

Знання іноземних мов завжди позитивно сприймається фанами з країн, у яких спортсмени-іноземці будують кар'єру, та значно розширює здатність спортсмена здобути ширшу популярність

Спілкуючись із пресою Ломаченко днями з усмішкою заявив, що готовий провести спаринг із мабуть найвідомішим бійцем світу сьогодні, майстром змішаних єдиноборств Конором Макґреґором та розповів про плани на майбутнє.

Коментар боксера викликав цікавість не лише змістом, але і тим, як Ломаченко його дав: в межах ширшого інтерв'ю, під час якого українець говорив виключно англійською.

"Мені більше не треба його перекладати! І він може говорити саме те, що хоче, бо бувало я перекладав не зовсім так, як він говорив", - з посмішкою відзначив менеджер боксера Еґіс Клімас, після завершеня інтерв'ю Ломаченка.

Коментатори на Youtube віддали українцю належне:

"Овва! А він швидко вивчив англійську";

"Розумний хлопець! Це - позитив для нього, бо якщо він хоче стати зіркою у США, то має оволодіти англійською";

"А він справді спритно вчиться", - написав інший коментатор.

Ломаченко, який за обмежений час заслужив на титул одного із найкращих боксерів незалежно від вагової категорії, все частіше стає гостем різноманітних передач у США.

Наступний поєдинок українця відбудеться 8-го квітня у столиці США, Вашингтоні.

Знання іноземних мов завжди позитивно сприймається фанами з країн, у яких спортсмени-іноземці будують кар'єру, та значно розширює здатність спортсмена здобути ширшу популярність.

Все просто - спортсмен, який володіє англійською, здатен більш вільно та часто спілкуватись із пресою безпосередньо без допомоги перекладача, а значить розкривати цікаві грані своєї особистості та "наближатись" до місцевих глядачів, поціновувачів спорту.

Брати Клички, серед іншого, здобули любов публіки у Німеччині, бо добре оволоділи німецькою. Володимир Кличко також вільно, навіть красномовно, володіє англійською.

Деякі боксери, попри надзвичайну майстерність у ринзі та харизму, не стали зірками у США через відсутність вільної англійської

Філіппінець Мені Пак'яо, на додачу до приголомшливих перемог у ринзі, заприязнив американську публіку і здатністю вільно висловлюватись англійською та роздавати численні інтерв'ю провідним каналам.

Натомість деякі боксери, попри надзвичайну майстерність у ринзі та харизму, не стали зірками у США через відсутність вільної англійської. Яскравий приклад - аргентинець Серхіо Мартінез. Боксер середньої вагової категорії, який багато років вважався одним із найкращих у світі та ще і мав зовнішність голівудьского актора, попри яскраві перемоги не до кінця реалізував свій потенціал у США саме тому, що полінувався досконало освоїти англійську.

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