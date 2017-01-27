Міністр оборони США запевняє у відданості Вашингтона НАТО

Міністр оборони США Джеймс Маттіс запевнив своїх колег з Німеччини і Франції, що Вашингтон «беззастережно відданий» НАТО. Про це він заявив у телефонній розмові із ними.

Союзники НАТО наразі занепокоєні через критичні заяви президента США Дональда Трампа, що назвав альянс «застарілим», який країни-учасники належно не фінансують.

27 січня новопризначений голова МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив, що «Європа, трансатлантичне співробітництво і багатосторонній підхід» залишаться ключовими цінностями закордонної політики Берліна.

28 січня Ґабріель відвідає Париж і зустрінеться з міністром оборони Франції Жан-Івом Ле Дріаном для обговорення конфлікту в Україні та Сирії.

Відносини між Москвою та НАТО погіршилися у 2014 році, після російської анексії Криму.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

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