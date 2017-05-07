Міністр оборони США підтвердив підтримку територіальної цілісності і незалежності України

Міністр оборони США Джеймс Маттіс під час телефонної розмови з польським колегою Антонієм Маціревичем підтвердив підтримку територіальної цілісності і незалежності України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони Польщі.

За даними відомства, розмова відбулася напередодні, 5 травня. Міністри, зокрема, обговорили ситуацію в регіоні.

Як повідомили у міністерстві, Маттіс запросив Маціревича відвідати Вашингтон.

Наприкінці квітня військова місія США в Європі перемістила свою штаб-квартиру з Німеччини до Польщі. Нині підрозділ, який розташовується також в Естонії, Латвії, Литві, Німеччині, Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії, нараховує близько 6 тисяч військовослужбовців. Причиною їхнього розміщення є стурбованість американських союзників у Європі через дії Росії на сході України.

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